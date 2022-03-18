Зеленский назначил государственные награды 138 военнослужащим

В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени наградили командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, который с начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной Киева.

"Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов Киевской области, которые были временно оккупированы врагом", – отметил Зеленский.

Такую же награду получил и командир танкового батальона майор Тарас Мазурок. Защищая Донецкую область, он нанес ощутимые потери врагу и существенно остановил его продвижение.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждена старший боевой медик сержант Руслана Нуца. Она лично участвовала в эвакуации раненых из Водяного, Широкино, Мариуполя Донецкой области. Благодаря ее действиям удалось спасти 31 нашего защитника. Нуца продолжает выполнять задания в Мариуполе.