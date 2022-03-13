Зеленский наградил военных. Среди них – первая женщина, посмертно удостоенная звания Герой Украины

Так, президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" посмертно:
- старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага;
- старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев;
- солдату Мрочко Константину Васильевичу. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери;
- солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам;
- сержанту Ханину Андрею Павловичу. Защищая Волноваху Донецкой области, уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг;
- сержанту Дерусовой Инне Николаевне. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.
"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – подчеркнул президент.
Кроме того, согласно указу Зеленского, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда":
- старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов;
- старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.