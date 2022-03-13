Зеленский наградил военных. Среди них – первая женщина, посмертно удостоенная звания Герой Украины

Так, президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" посмертно:

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – подчеркнул президент.

Кроме того, согласно указу Зеленского, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда":

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.