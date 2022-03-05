Зеленский наградил орденами и медалями 76 защитников Украины

Он высказал уверенность, что украинцы защитят и освободят свое государство от оккупантов.

"Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям. Я сегодня наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно", – сообщил Зеленский.

Президент присвоил звание Героя Украины командующему операцией Объединенных сил генерал-лейтенанту Александру Павлюку и новые воинские звания ряду высокопоставленных военнослужащих.

Звания бригадного генерала присвоены заместителю командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимиру Швораку, начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Сергею Мельнику и заместителю командующего войсками Оперативного командования "Запад" Артему Богомолову.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил звание генерала.

За девять дней сопротивления Украины российскому вторжению президент присвоил звания Героя Украины ряду военнослужащих (12-ти – 28 февраля, еще 15-ти – 3 марта), многим – посмертно.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителей, ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика оказалась на грани дефолта.