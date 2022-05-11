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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погибшему летчику Бедзаю присвоено звание Героя Украины

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В вертолет Бедзая во время выполнения боевого задания попала российская ракета
В вертолет Бедзая во время выполнения боевого задания попала российская ракета
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая своим указом №327/2022 присвоил звание Героя Украины полковнику Игорю Бедзаю (посмертно).

Как сказано в указе, награда присвоена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Присвоить звание "Герой Украины" с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", – говорится в указе.

"Полковник погиб в украинском небе. В его вертолет Ми-14 попала вражеская российская ракета во время выполнения боевого задания", – отметили в Генштабе ВСУ. 

Зеленский в вечернем обращении 11 мая, опубликованном Офисом президента, отметил, что Бедзай был начальником службы безопасности полетов – старшим инспектором-летчиком командования Военно-морских сил.

"Всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тыс. наших военных. Это характеризует храбрость всех наших защитников, всех наших защитниц", – добавил президент.

Контекст:

По данным СМИ, Бедзай погиб 7 мая. "Об этом уроженце Николаева при жизни ходили легенды, его вспоминали как пример преданности стране и воинскому долгу", – писала "Думская". 

Во время оккупации Крыма Россией Бедзай, тогда командовавший 10-й Сакской бригадой морской авиации ВМС Украины, организовал вывод из оккупированного Крыма боевой техники. 

"В 2014 году полковник Бедзай – чуть ли не единственный из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость – пока все ждали мифические "приказы из Киева", он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах у оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию", – рассказал директор украинского благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Теги: военные, авиация, ВМС Украины, вертолет, Герой Украины, Владимир Зеленский, война России против Украины, награды, погибшие, награда, пилот, орден
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