Погибшему летчику Бедзаю присвоено звание Героя Украины

Как сказано в указе, награда присвоена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
"Присвоить звание "Герой Украины" с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", – говорится в указе.
"Полковник погиб в украинском небе. В его вертолет Ми-14 попала вражеская российская ракета во время выполнения боевого задания", – отметили в Генштабе ВСУ.
Зеленский в вечернем обращении 11 мая, опубликованном Офисом президента, отметил, что Бедзай был начальником службы безопасности полетов – старшим инспектором-летчиком командования Военно-морских сил.
"Всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тыс. наших военных. Это характеризует храбрость всех наших защитников, всех наших защитниц", – добавил президент.
По данным СМИ, Бедзай погиб 7 мая. "Об этом уроженце Николаева при жизни ходили легенды, его вспоминали как пример преданности стране и воинскому долгу", – писала "Думская".
Во время оккупации Крыма Россией Бедзай, тогда командовавший 10-й Сакской бригадой морской авиации ВМС Украины, организовал вывод из оккупированного Крыма боевой техники.
"В 2014 году полковник Бедзай – чуть ли не единственный из всего командования флота, кто проявил лидерство и решимость – пока все ждали мифические "приказы из Киева", он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах у оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть. А на следующий день повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию", – рассказал директор украинского благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.