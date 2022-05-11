Погибшему летчику Бедзаю присвоено звание Героя Украины

В вертолет Бедзая во время выполнения боевого задания попала российская ракета Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как сказано в указе, награда присвоена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Присвоить звание "Герой Украины" с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", – говорится в указе.

"Полковник погиб в украинском небе. В его вертолет Ми-14 попала вражеская российская ракета во время выполнения боевого задания", – отметили в Генштабе ВСУ.

Зеленский в вечернем обращении 11 мая, опубликованном Офисом президента, отметил, что Бедзай был начальником службы безопасности полетов – старшим инспектором-летчиком командования Военно-морских сил.

"Всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тыс. наших военных. Это характеризует храбрость всех наших защитников, всех наших защитниц", – добавил президент.