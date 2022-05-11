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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине запустили сайт "Ангелы спорта" о погибших из-за войны спортсменах

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Среди погибших спортсменов есть и дети, самая младшая 11-летняя гимнастка Екатерина Дяченко
Среди погибших спортсменов есть и дети, самая младшая – 11-летняя гимнастка Екатерина Дяченко
Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

В Украине появился сайт "Ангелы спорта" с информацией о погибших в результате российской агрессии спортсменах. На нем сообщается, что сайт создан Спортивным комитетом Украины.

На данный момент на ресурсе опубликована информация о 33 украинских спортсменах, которые погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди них: мастер спорта по тяжелой атлетике Сергей Колоколов; серебряный призер Invictus Games, координатор движения Непокоренных во Львовской области Дмитрий Сидорук; легкоатлет Александр Сербинов; игрок в американский футбол Александр Аникин; вице-чемпион Европы по пулевой стрельбе Иван Бидняк; член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов; бодибилдер Людмила Чернецкая; пауэрлифтер Владимир Волощук; игрок футбольного клуба "Гостомель" Дмитрий Мартыненко; пауэрлифтер Юрий Лучечко; боксер Юрий Ворона; тяжеловес Анастас Иванов; боксер и детский тренер Алексей Джунковский; гребец Иван Щекин; чемпион мира по кикбоксингу Евгений Гарда; кикбоксер WAKO Евгений Звонок; игрок регбийного клуба "Ровно" Владимир Стельмах; кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Владислав Шаповалов; тренер сборной команды школьников Украины и Ирпенской детско-юношеской школы по спортивной ориентировке Александр Шеремета; флорболист Виктор Катанчик; арбитр ФИДЕ и детский тренер Алексей Дружинец; бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский; призер Invictus Games Андрей Котовенко; мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою Игорь Сухих; чемпион Украины по киокушинкай карате Дан Звоник; борец греко-римского стиля Александр Питель; воспитанник ДЮСШ "Карпаты" Виталий Сапило; кикбоксер Максим Кагал; боец смешанных единоборств Егор Биркун и биатлонист Евгений Малышев.

Среди погибших есть и несовершеннолетние спортсмены: 14-летняя тяжелоатлетка Алина Перегудова, 16-летний самбист Артем Прийменко и 11-летняя гимнастка Екатерина Дяченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: спорт, смерть, война России против Украины, спортсмены, погибшие
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