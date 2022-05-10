Под завалами разрушенного в марте дома в оккупированном Изюме нашли тела 44 человек – Синегубов

Синегубов: За каждое преступление оккупанты ответят Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, обнаружили тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения!" – написал он.

Синегубов подчеркнул, что каждое преступление российских оккупантов фиксируется.

"И за каждое они ответят", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)