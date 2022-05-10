Под завалами разрушенного в марте дома в оккупированном Изюме нашли тела 44 человек – Синегубов

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, обнаружили тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения!" – написал он.
Синегубов подчеркнул, что каждое преступление российских оккупантов фиксируется.
"И за каждое они ответят", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на изюмском и харьковском направлениях.