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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под завалами разрушенного в марте дома в оккупированном Изюме нашли тела 44 человек – Синегубов

Синегубов: За каждое преступление оккупанты ответят
Синегубов: За каждое преступление оккупанты ответят
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами разрушенного в марте дома нашли тела 44 погибших жителей. Об этом в Telegram 10 мая сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, обнаружили тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения!" – написал он.

Синегубов подчеркнул, что каждое преступление российских оккупантов фиксируется.

"И за каждое они ответят", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на изюмском и харьковском направлениях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Изюм, Харьковская область, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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