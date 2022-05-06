Профессор Ужгородского университета защищает Украину под Изюмом. И читает лекции студентам из окопа

Шандор: Мы сражаемся за образованную нацию. Если бы я не читал лекции, это был бы грех. Я зачем же на войну пошел? Фото: Федір Шандор / Facebook

Об этом сообщил 5 мая медиацентр университета.

Сотрудники медиацентра поговорили с профессором после того, как его сослуживец Виктор Щадей опубликовал в Facebook фото, где Шандор читает студентам лекцию по туризмоведению по видеосвязи из окопа.

Шандор – заведующий кафедрой социологии и социальной работы и доктор философских наук, сказано на сайте УжНУ. Он рассказывает, что пошел в военкомат в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Уже 70 дней я в армии. Пошел в военкомат сразу после пар 24 февраля. Но занятий со студентами не бросал. Каждый понедельник и вторник у меня пары в восемь утра – ни одной я не пропустил. Всегда предпочитаю утренние занятия: вычитал, а потом имеешь время на другую работу. Вот теперь провожу теоретические занятия для туристоведов и студентов факультета общественных наук, а на семинарах работают аспиранты", – рассказал он.

По словам Шандора, график дежурств подстраивают под занятия.

"Боевое дежурство длится сутки, и каждые четыре часа нужно быть на позиции. То есть четыре часа дежуришь, тогда четыре отдыхаешь. Когда у меня пара, я дежурю ночью, а сразу после дежурства утром провожу пару. Кроме того, в другие дни занимаюсь обустройством быта, копаю траншеи", – сказал он.

На вопрос о том, прерывает ли пары во время обстрелов, профессор сказал: "Если стреляет где-нибудь на фоне, то на пару это особо не влияет. Звук такой, вроде трактор ходит. Пару я провожу всегда у блиндажа. Вот только что был обстрел, а мы вычитывали ошибки в модулях. Перешел в блиндаж и продолжил читать лекцию".

"Мы сражаемся за образованную нацию. Если бы я не читал лекции, это был бы грех. Я зачем же на войну пошел?" – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)