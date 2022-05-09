За последние четыре дня в Украине в результате вторжения России погибло 100 мирных жителей – данные ООН

"УВКПЧ зафиксировало 7061 жертву среди гражданского населения в стране: 3381 убитый и 3680 раненых. [...] УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – сказано в сообщении.

В ООН отметили, что полные данные не поступают из Мариуполя Донецкой области, Изюма Харьковской области и Попасной Луганской области, "где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения".

Большинство подтвержденных УВКПЧ жертв среди мирного населения Украины – мужчины (1227 погибших и 521 раненый).

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств поражения с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – подчеркнули в ООН.

На 24.00 4 мая управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель в Украине 3280 мирных жителей.

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