В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибло 226 детей – Офис генпрокурора

По данным ведомства, более 415 украинских детей получили ранения.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской и Луганской – по 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

"8 мая стало известно о гибели 13-летней девочки, находившейся в одной из машин колонны частных авто, которые 4 мая были обстреляны оккупантами в Чугуевском районе Харьковской области. 7 мая из-за обстрелов вражескими войсками сел Белогоровка и Шипилово Луганской области получили ранения две девочки девяти и 13 лет", – отметили в Офисе генпрокурора.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. 126 из них полностью разрушены.

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