Совбез ООН впервые с февраля принял заявление по войне РФ против Украины – "выразил глубокую обеспокоенность"

Об этом сообщила служба новостей ООН.

В заявлении сказано, что Совбез "выразил глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины" и "решительно поддерживает усилия генерального секретаря по поиску мирного решения".

Авторы заявления напомнили, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.

Заявление поддержали все страны-члены Совбеза (Россия в том числе).

"Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, международное сообщество должно объединиться с тем, чтобы заставить оружие замолчать и отстаивать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду и впредь прилагать все усилия для спасения жизни людей, уменьшения страданий и поиска пути к миру", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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