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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН впервые с февраля принял заявление по войне РФ против Украины – "выразил глубокую обеспокоенность"

Совбез ООН, в состав которого входит РФ, принял заявление единогласно
Совбез ООН, в состав которого входит РФ, принял заявление единогласно
Фото: ЕРА

Совет безопасности ООН вечером 6 мая впервые с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, принял заявление, касающееся войны.

Об этом сообщила служба новостей ООН. 

В заявлении сказано, что Совбез "выразил глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины" и "решительно поддерживает усилия генерального секретаря по поиску мирного решения". 

Авторы заявления напомнили, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами. 

Заявление поддержали все страны-члены Совбеза (Россия в том числе). 

"Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, международное сообщество должно объединиться с тем, чтобы заставить оружие замолчать и отстаивать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду и впредь прилагать все усилия для спасения жизни людей, уменьшения страданий и поиска пути к миру", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

25 февраля Россия заблокировала принятие резолюции Совбеза, осуждающей вторжение России. Тогда Китай, Соединенные Арабские Эмираты и Индия воздержались от голосования. Потом была созвана чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, 2 марта Генассамблея приняла резолюцию с осуждением вторжения

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, вторжение, голосование, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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