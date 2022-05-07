Совбез ООН впервые с февраля принял заявление по войне РФ против Украины – "выразил глубокую обеспокоенность"

Об этом сообщила служба новостей ООН.
В заявлении сказано, что Совбез "выразил глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины" и "решительно поддерживает усилия генерального секретаря по поиску мирного решения".
Авторы заявления напомнили, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.
Заявление поддержали все страны-члены Совбеза (Россия в том числе).
"Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, международное сообщество должно объединиться с тем, чтобы заставить оружие замолчать и отстаивать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду и впредь прилагать все усилия для спасения жизни людей, уменьшения страданий и поиска пути к миру", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
25 февраля Россия заблокировала принятие резолюции Совбеза, осуждающей вторжение России. Тогда Китай, Соединенные Арабские Эмираты и Индия воздержались от голосования. Потом была созвана чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, 2 марта Генассамблея приняла резолюцию с осуждением вторжения.
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию. "Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.