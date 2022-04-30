Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности – Кулеба

"Раньше мы рассматривали Будапештский меморандум как важную норму безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принес. В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", – заявил Кулеба.
Он также поблагодарил Китай за занятую позицию недопущения дальнейшей эскалации ситуации.
"Украина никогда не хотела войны и хочет, чтобы она закончилась как можно скорее. К сожалению, мы не видим воли России к деэскалации, она продолжает бомбить, стрелять, убивать мирных жителей и разрушать наши мирные города и села. Ситуация не обостряется из-за Украины, мы реализуем свое право защищаться", – сказал министр.
Он выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня, побуждать к прекращению агрессии, снятию блокады международной торговли и уважению территориальной целостности своих соседей.
В ответ на замечание китайских журналистов, что украинский кризис отражает проблемы европейской безопасности и Украина "должна стать мостом между Востоком и Западом, а не границей конфронтации крупных держав", Кулеба подчеркнул, что самая большая нестабильность в Европе сейчас – результат вторжения России в Украину, и европейские страны не могут гарантировать, что завтра Россия не решит напасть и на них.
Если Россию не остановить сейчас, через несколько лет она вызовет новые кризисы, предупредил министр.
Он также подчеркнул, что Украина – европейская страна "как географически, так и исторически", и, хотя она действительно находится на границе между Востоком и Западом, но "это не мост, который каждый может перейти по своему желанию", а скорее "двери, открытые для всех людей с добрыми намерениями, для торговли, предпринимательской деятельности, инвестиций, туризма, культуры".
"Я знаю, что Китай привержен такому взаимовыгодному сотрудничеству и полон доброй воли по отношению к Украине. Украина принадлежит к европейской семье, но также поддерживает хорошие отношения с Китаем и другими азиатскими странами с взаимным уважением", – подытожил глава МИД.
Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на ее вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.
15 марта Зеленский заявил, что украинцы начинают осознавать: в НАТО стране не вступить.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
В ряде стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения.