ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности – Кулеба

Кулеба: Украина принадлежит к европейской семье, но поддерживает хорошие отношения с Китаем и другими азиатскими странами с взаимным уважением
Кулеба: Украина принадлежит к европейской семье, но поддерживает хорошие отношения с Китаем и другими азиатскими странами с взаимным уважением
Фото: EPA

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в письменном интервью китайскому агентству "Синьхуа", опубликованном 30 апреля.

"Раньше мы рассматривали Будапештский меморандум как важную норму безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принес. В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", – заявил Кулеба.

Он также поблагодарил Китай за занятую позицию недопущения дальнейшей эскалации ситуации.

"Украина никогда не хотела войны и хочет, чтобы она закончилась как можно скорее. К сожалению, мы не видим воли России к деэскалации, она продолжает бомбить, стрелять, убивать мирных жителей и разрушать наши мирные города и села. Ситуация не обостряется из-за Украины, мы реализуем свое право защищаться", – сказал министр.

Он выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня, побуждать к прекращению агрессии, снятию блокады международной торговли и уважению территориальной целостности своих соседей.

В ответ на замечание китайских журналистов, что украинский кризис отражает проблемы европейской безопасности и Украина "должна стать мостом между Востоком и Западом, а не границей конфронтации крупных держав", Кулеба подчеркнул, что самая большая нестабильность в Европе сейчас – результат вторжения России в Украину, и европейские страны не могут гарантировать, что завтра Россия не решит напасть и на них.

Если Россию не остановить сейчас, через несколько лет она вызовет новые кризисы, предупредил министр.

Он также подчеркнул, что Украина – европейская страна "как географически, так и исторически", и, хотя она действительно находится на границе между Востоком и Западом, но "это не мост, который каждый может перейти по своему желанию", а скорее "двери, открытые для всех людей с добрыми намерениями, для торговли, предпринимательской деятельности, инвестиций, туризма, культуры".

"Я знаю, что Китай привержен такому взаимовыгодному сотрудничеству и полон доброй воли по отношению к Украине. Украина принадлежит к европейской семье, но также поддерживает хорошие отношения с Китаем и другими азиатскими странами с взаимным уважением", – подытожил глава МИД.

Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на ее вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.

15 марта Зеленский заявил, что украинцы начинают осознавать: в НАТО стране не вступить.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

В ряде стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения.

Теги: Китай, Азия, переговоры, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, Европа, война России против Украины, безопасность, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
  Во время пребывания Анджелины Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Анджелины Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
  "О какой войне ты говорила?" Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "О какой войне ты говорила?" Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (221920)
2
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (214101)
3
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (210002)
4
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник (49820)
5
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (42724)
6
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (37468)
7
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (37206)
8
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (33258)
 
 
 
 