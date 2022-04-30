Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности – Кулеба

Кулеба: Украина принадлежит к европейской семье, но поддерживает хорошие отношения с Китаем и другими азиатскими странами с взаимным уважением Фото: EPA

"Раньше мы рассматривали Будапештский меморандум как важную норму безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принес. В настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины – это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", – заявил Кулеба.

Он также поблагодарил Китай за занятую позицию недопущения дальнейшей эскалации ситуации.

"Украина никогда не хотела войны и хочет, чтобы она закончилась как можно скорее. К сожалению, мы не видим воли России к деэскалации, она продолжает бомбить, стрелять, убивать мирных жителей и разрушать наши мирные города и села. Ситуация не обостряется из-за Украины, мы реализуем свое право защищаться", – сказал министр.

Он выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня, побуждать к прекращению агрессии, снятию блокады международной торговли и уважению территориальной целостности своих соседей.

В ответ на замечание китайских журналистов, что украинский кризис отражает проблемы европейской безопасности и Украина "должна стать мостом между Востоком и Западом, а не границей конфронтации крупных держав", Кулеба подчеркнул, что самая большая нестабильность в Европе сейчас – результат вторжения России в Украину, и европейские страны не могут гарантировать, что завтра Россия не решит напасть и на них.

Если Россию не остановить сейчас, через несколько лет она вызовет новые кризисы, предупредил министр.

Он также подчеркнул, что Украина – европейская страна "как географически, так и исторически", и, хотя она действительно находится на границе между Востоком и Западом, но "это не мост, который каждый может перейти по своему желанию", а скорее "двери, открытые для всех людей с добрыми намерениями, для торговли, предпринимательской деятельности, инвестиций, туризма, культуры".

"Я знаю, что Китай привержен такому взаимовыгодному сотрудничеству и полон доброй воли по отношению к Украине. Украина принадлежит к европейской семье, но также поддерживает хорошие отношения с Китаем и другими азиатскими странами с взаимным уважением", – подытожил глава МИД.