10 мая оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Орехова Запорожской области, есть погибшие и травмированные – полиция

"10 мая на протяжении целых суток оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов Пологовского района. В результате вражеских атак есть погибшие и травмированные", – сообщили в полиции.
Материалы полиция передала в управление Службы безопасности Украины в Запорожской области для решения вопроса об открытии Уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 7 мая военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли. ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия против российских оккупантов на запорожском направлении, сообщили в Запорожской ОВА 8 мая.