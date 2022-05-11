10 мая оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Орехова Запорожской области, есть погибшие и травмированные – полиция

"10 мая на протяжении целых суток оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов Пологовского района. В результате вражеских атак есть погибшие и травмированные", – сообщили в полиции.

Материалы полиция передала в управление Службы безопасности Украины в Запорожской области для решения вопроса об открытии Уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).