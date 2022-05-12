Зеленский считает, что должны быть превентивные санкции за угрозы применения ядерного оружия

Не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира, считает Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение 11 мая в ходе онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие в Facebook транслировал Офис президента Украины (ОПУ).

Зеленский отметил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использования ядерного оружия со стороны РФ, но Россия – не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, тогда это будет сигналом для всех, что так можно.

"Поэтому, я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже произошла дискредитация любых договоренностей в отношении неприменения ядерного оружия", – сказал глава Украинского государства, его цитирует пресс-центр ОПУ.

Такая дискредитация произошла после нарушения РФ Будапештского меморандума, и после публичных угроз применения ядерного оружия, добавил Зеленский.

По мнению президента, ответственность за эту ситуацию несет в первую очередь глава Кремля Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь решения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – резюмировал Зеленский.