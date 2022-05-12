Зеленский считает, что должны быть превентивные санкции за угрозы применения ядерного оружия

Такое мнение 11 мая в ходе онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Мероприятие в Facebook транслировал Офис президента Украины (ОПУ).
Зеленский отметил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использования ядерного оружия со стороны РФ, но Россия – не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, тогда это будет сигналом для всех, что так можно.
"Поэтому, я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже произошла дискредитация любых договоренностей в отношении неприменения ядерного оружия", – сказал глава Украинского государства, его цитирует пресс-центр ОПУ.
Такая дискредитация произошла после нарушения РФ Будапештского меморандума, и после публичных угроз применения ядерного оружия, добавил Зеленский.
По мнению президента, ответственность за эту ситуацию несет в первую очередь глава Кремля Владимир Путин.
"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь решения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – резюмировал Зеленский.
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.