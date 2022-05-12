ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский считает, что должны быть превентивные санкции за угрозы применения ядерного оружия

Не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира, считает Зеленский
Не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Публичные заявления лидеров государств о возможности применения ядерного оружия должны быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций.

Такое мнение 11 мая в ходе онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие в Facebook транслировал Офис президента Украины (ОПУ).

Зеленский отметил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использования ядерного оружия со стороны РФ, но Россия – не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, тогда это будет сигналом для всех, что так можно.

"Поэтому, я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже произошла дискредитация любых договоренностей в отношении неприменения ядерного оружия", – сказал глава Украинского государства, его цитирует пресс-центр ОПУ.

Такая дискредитация произошла после нарушения РФ Будапештского меморандума, и после публичных угроз применения ядерного оружия, добавил Зеленский.

По мнению президента, ответственность за эту ситуацию несет в первую очередь глава Кремля Владимир Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь решения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1372842553197359/

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, ядерное оружие, Кремль, агрессия, меморандум, угрозы, Будапешт, ультиматум, студенты, Владимир Зеленский, президент, безопасность, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Я верю только одной личности. Она действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
  "Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (209093)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (118745)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (87583)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (73651)
5
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (53453)
6
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (44244)
7
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (43723)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (32692)
 
 
 
 