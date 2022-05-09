Сломался "Судный день". Источник InformNapalm сообщил реальную причину отмены воздушной части парада в Москве

Воздушная часть парада Победы в Москве не состоялась из-за погодных условий, сообщили в Кремле Фото: EPA

Об этом 9 мая в Telegram сообщило международное волонтерское сообщество InformNapalm со ссылкой на источник в Москве.

"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета "Судного дня", – говорится в сообщении.

Воздушный командный пункт Путина на случай ядерной опасности Ил-80 заметили в небе над Москвой в начале мая, соответствующее видео опубликовало Daily Mail.

Самолет пролетал низко над окраиной столицы РФ на фоне сообщений о возможном применении РФ ядерного оружия в ходе войны в Украине, отметило британское издание.

Официальные лица в РФ заявляли, что Ил-80 примет участие в параде 9 мая, а его нынешние полеты – репетиция.

Daily Mail при этом подчеркнуло, что гигантский по размерам самолет советской эпохи – без окон, кроме кабины пилотов, известный в народе как "Летающий Кремль" – не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года.

Его повторное появление на параде может быть признаком направления Путиным предупреждающего сигнала Западу, указало издание.

Ил-80 (Maxdome) предназначен для использования Кремлем в случае ядерной атаки и может дозаправляться в воздухе. Путин сможет отдавать приказы российским военным о нанесении ядерных ударов с воздушного командного пункта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил утром 9 мая в комментарии "РИА Новости", что воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий.

Однако на кадрах видеотрансляции парада на YouTube-канале "Москва FM" видно – в столице РФ была переменная облачность, без осадков.

Ожидалось, что в параде Победы в Москве будут участвовать 62 самолета и 15 вертолетов, в том числе Ил-80, известный как самолет "Судного дня", писал российский "Интерфакс".

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