Сломался "Судный день". Источник InformNapalm сообщил реальную причину отмены воздушной части парада в Москве

Об этом 9 мая в Telegram сообщило международное волонтерское сообщество InformNapalm со ссылкой на источник в Москве.
"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета "Судного дня", – говорится в сообщении.
Воздушный командный пункт Путина на случай ядерной опасности Ил-80 заметили в небе над Москвой в начале мая, соответствующее видео опубликовало Daily Mail.
Самолет пролетал низко над окраиной столицы РФ на фоне сообщений о возможном применении РФ ядерного оружия в ходе войны в Украине, отметило британское издание.
Официальные лица в РФ заявляли, что Ил-80 примет участие в параде 9 мая, а его нынешние полеты – репетиция.
Daily Mail при этом подчеркнуло, что гигантский по размерам самолет советской эпохи – без окон, кроме кабины пилотов, известный в народе как "Летающий Кремль" – не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года.
Его повторное появление на параде может быть признаком направления Путиным предупреждающего сигнала Западу, указало издание.
Ил-80 (Maxdome) предназначен для использования Кремлем в случае ядерной атаки и может дозаправляться в воздухе. Путин сможет отдавать приказы российским военным о нанесении ядерных ударов с воздушного командного пункта.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил утром 9 мая в комментарии "РИА Новости", что воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий.
Однако на кадрах видеотрансляции парада на YouTube-канале "Москва FM" видно – в столице РФ была переменная облачность, без осадков.
Ожидалось, что в параде Победы в Москве будут участвовать 62 самолета и 15 вертолетов, в том числе Ил-80, известный как самолет "Судного дня", писал российский "Интерфакс".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.