У НАТО пока нет данных, указывающих на более высокий уровень готовности российского ядерного оружия – Столтенберг

Столтенберг напомнил, что в ядерной войне не будет победителей Фото: EPA

"Угрожающую ядерную риторику" российского руководства Столтенберг назвал "безответственной и безрассудной". Он напомнил, что в ядерной войне не будет победителей и вести ее "ни в коем случае нельзя, это касается и России".

"С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не удалось обнаружить каких-либо изменений в ядерной стратегии России", – сказал он.

На уточняющий вопрос, нет ли более высокого уровня готовности российского ядерного оружия, генсек ответил: "Нет, у нас нет никаких признаков этого".

Война России против Украины. Главное (обновляется)