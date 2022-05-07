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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У НАТО пока нет данных, указывающих на более высокий уровень готовности российского ядерного оружия – Столтенберг

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Столтенберг напомнил, что в ядерной войне не будет победителей
Столтенберг напомнил, что в ядерной войне не будет победителей
Фото: EPA

В НАТО пока не видят каких-либо изменений ядерной стратегии России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt Am Sonntag, которое вышло 7 мая.

"Угрожающую ядерную риторику" российского руководства Столтенберг назвал "безответственной и безрассудной". Он напомнил, что в ядерной войне не будет победителей и вести ее "ни в коем случае нельзя, это касается и России". 

"С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не удалось обнаружить каких-либо изменений в ядерной стратегии России", – сказал он.

На уточняющий вопрос, нет ли более высокого уровня готовности российского ядерного оружия, генсек ответил: "Нет, у нас нет никаких признаков этого".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Теги: Россия, НАТО, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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