У НАТО пока нет данных, указывающих на более высокий уровень готовности российского ядерного оружия – Столтенберг

"Угрожающую ядерную риторику" российского руководства Столтенберг назвал "безответственной и безрассудной". Он напомнил, что в ядерной войне не будет победителей и вести ее "ни в коем случае нельзя, это касается и России".
"С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не удалось обнаружить каких-либо изменений в ядерной стратегии России", – сказал он.
На уточняющий вопрос, нет ли более высокого уровня готовности российского ядерного оружия, генсек ответил: "Нет, у нас нет никаких признаков этого".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.