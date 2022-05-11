Зеленский: Этот май в украинской истории будет иметь особое значение

Во-первых, отметил Зеленский, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за новый пакет поддержки Украины почти на $40 млрд. Его должен еще одобрить Сенат США и подписать президент США Джо Байден.
Зеленский подчеркнул, что эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Они будут потрачены прежде всего на оружие и боеприпасы, но также на расследование военных преступлений РФ и поддержку дипломатической работы.
"Второе решение – важное и даже историческое. Это возобновление Америкой знаменитой программы ленд-лиза. Люди, хорошо помнящие историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне", – отметил президент.
Он подчеркнул, что помощь по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе, и гитлеровская Германия даже с учетом всех ресурсов на захваченных территориях не могла ничего противопоставить этому потенциалу союзников.
"И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм. Потому что мы защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, ленд-лиз – "это схема передачи нам всего, что нужно для обороны", и хотя формально это заем, "но по сути он настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно".
Он также отметил, что украинские власти сейчас "очень предметно" обсуждают с партнерами тему гарантий безопасности для Украины.
"Конечно, все эти вещи не заработают за один или несколько дней. Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение", – заявил президент.
Закон о ленд-лизе Байден подписал 9 мая.
Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.
Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины. Его одобрили обе палаты Конгресса США.
США также предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.