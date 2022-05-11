Зеленский: Этот май в украинской истории будет иметь особое значение

Зеленский: Это не случайность, что новый закон о ленд-лизе был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за это решение Фото: president.gov.ua

Во-первых, отметил Зеленский, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за новый пакет поддержки Украины почти на $40 млрд. Его должен еще одобрить Сенат США и подписать президент США Джо Байден.

Зеленский подчеркнул, что эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Они будут потрачены прежде всего на оружие и боеприпасы, но также на расследование военных преступлений РФ и поддержку дипломатической работы.

"Второе решение – важное и даже историческое. Это возобновление Америкой знаменитой программы ленд-лиза. Люди, хорошо помнящие историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне", – отметил президент.

Он подчеркнул, что помощь по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе, и гитлеровская Германия даже с учетом всех ресурсов на захваченных территориях не могла ничего противопоставить этому потенциалу союзников.

"И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм. Потому что мы защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, ленд-лиз – "это схема передачи нам всего, что нужно для обороны", и хотя формально это заем, "но по сути он настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно".

Он также отметил, что украинские власти сейчас "очень предметно" обсуждают с партнерами тему гарантий безопасности для Украины.

"Конечно, все эти вещи не заработают за один или несколько дней. Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение", – заявил президент.