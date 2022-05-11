Встреча "Большой семерки" 8 мая была прежде всего о гарантиях безопасности Украины – Зеленский

Зеленский: Это впервые в истории нашего государства, когда есть возможность зафиксировать такие гарантии Фото: president.gov.ua

"Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями и партнерами безопасность, гарантии для Украины. Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров была прежде всего об этом", – сказал он.