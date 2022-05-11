Встреча "Большой семерки" 8 мая была прежде всего о гарантиях безопасности Украины – Зеленский

"Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями и партнерами безопасность, гарантии для Украины. Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров была прежде всего об этом", – сказал он.
По словам Зеленского, Украина сейчас договаривается с ведущими державами мира о том, чтобы получить уверенность в безопасности на десятилетия вперед.
"Это впервые в истории нашего государства, когда есть возможность зафиксировать такие гарантии. Не что-то в меморандуме, не какие-то декларативные желания какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридические, но и прописанные так, чтобы было понятно – кто конкретно, что конкретно и как конкретно нам гарантирует", – подчеркнул Зеленский.
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Контекст:
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
Стамбульский проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, заявлял член делегации Александр Чалый.
16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения. Однако представители ряда стран говорили, что готовы на гарантии, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.