Зеленский: Если будут гарантии безопасности, мы готовы рассмотреть нейтральный статус Украины

По словам Зеленского, кроме нейтрального статуса, есть другие вопросы, требующие обсуждения, в частности вопросы освобождения временно оккупированных украинских территорий Фото: president.gov.ua

Зеленский ответил на вопрос, возможны ли нейтральный статус Украины и ее неприсоединение к НАТО, если это поможет прекращению войны.

"Что касается желания России относительно нейтрального статусе Украины, если это будет одним из пунктов договоренностей о завершении войны, мы готовы рассмотреть этот нейтральный статус для Украины. Однако при условии, что будут гарантии безопасности со стороны конкретных стран, чтобы это не было пустыми договоренностями", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в случае предоставления Украине серьезных гарантий Россия будет обязана их принять. Также Зеленский отметил, что вопрос о нейтральном статусе вынесут на референдум.

"Если это будут серьезные договоренности, они предоставят гарантии безопасности и Россия это примет, то он будет вынесен на референдум и украинское общество примет соответствующее решение", – сказал президент.

По его словам, кроме нейтрального статуса, есть другие вопросы, требующие обсуждения, в частности вопросы освобождения временно оккупированных Россией украинских территорий.

Зеленский добавил, что с конца 2019 года у него не было никаких разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)