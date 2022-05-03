Зеленский: Если будут гарантии безопасности, мы готовы рассмотреть нейтральный статус Украины

Зеленский ответил на вопрос, возможны ли нейтральный статус Украины и ее неприсоединение к НАТО, если это поможет прекращению войны.
"Что касается желания России относительно нейтрального статусе Украины, если это будет одним из пунктов договоренностей о завершении войны, мы готовы рассмотреть этот нейтральный статус для Украины. Однако при условии, что будут гарантии безопасности со стороны конкретных стран, чтобы это не было пустыми договоренностями", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в случае предоставления Украине серьезных гарантий Россия будет обязана их принять. Также Зеленский отметил, что вопрос о нейтральном статусе вынесут на референдум.
"Если это будут серьезные договоренности, они предоставят гарантии безопасности и Россия это примет, то он будет вынесен на референдум и украинское общество примет соответствующее решение", – сказал президент.
По его словам, кроме нейтрального статуса, есть другие вопросы, требующие обсуждения, в частности вопросы освобождения временно оккупированных Россией украинских территорий.
Зеленский добавил, что с конца 2019 года у него не было никаких разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
23 марта 2022 года, после масштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.
На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.