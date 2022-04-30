Гарантии безопасности для Украины должны быть предоставлены по формуле "люди – часы" – Зеленский

Зеленский: Я не хочу быть очень прагматичным... Но сказать вам чесно: с точки зрения крови и потерь – люди – часы Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что Украина вынуждена искать альтернативные форматы защиты, потому что, "к сожалению", не является членом НАТО, но предложенный Киевом формат не является "противовесом НАТО".

"Я не знаю, как это в НАТО... Более того, я не знаю, знает ли это какая-либо страна. Я думаю, никто не знает, потому что мы не видели, чтобы напали на страну НАТО и все страны [входящие в Альянс] защищали члена НАТО. Мы не видели, как это работает. И дай бог, чтобы этого не было. Поэтому я не сравниваю. Но я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и точно знаю, что нам надо. Мы хотим попросить то, что нам нужно, а не то, что может дать НАТО. Мы не дублируем это. Нам нужно то, что нам нужно", – сказал президент.

Он объяснил, что Украина как воюющая страна уже понимает, какое оружие эффективно, как быстро надо принимать те или иные решения, как выстраивать оборону.

"Я считаю, что мы одни их лучших [в военном плане], потому что у нас война. Мы понимаем, какая помощь нужна стране, в какие сроки, что работает, а что не работает. Мы точно понимаем, через какое время должны быть поставки оружия. Мы точно понимаем, какое оружие не надо больше сохранять (я не хочу об этом говорить публично), нужно просто выбросить. Перевооружение Европы должно быть, я так считаю. У нас в этом есть опыт. [Мы знаем] что работает на поле боя, а что не работает. Мы точно понимаем, как нужно превентивно действовать, чтобы враг не захватил твою территорию. Мы точно понимаем, что нужно сделать в каждом городе того или иного государства, чтобы враг не заходил в города и не оккупировал. Эта, извините за слово, методичка, как воевать за (не против кого-то) свое государство и не потерять суверенитет, я считаю, у нас есть. Именно потому, что у нас война и мы потеряли много людей и городков", – сказал президент.

Говоря о формате, который предложила создать Украина, объединении U-24, президент отметил, что главное, что он должен учитывать, – на война все зависит от скорости принятия решений. Президент объяснил, что не должно быть так, что много государств собирается и долго обсуждает план действий ("10 дней решает, четыре недели присылает и еще восемь недель анализирует"), все решения должны быть прописаны на бумаге еще до агрессии.

"В этом объединении главное – это люди и сроки, сроки и люди. Как бы цинично это ни звучало. Возможность сохранить [некое] количество людей зависит от другого количества – сроков, оружия... Я не хочу быть очень прагматичным... Но сказать вам чесно: с точки зрения крови и потерь – люди – часы. Поэтому я считаю, что наши гарантии безопасности должны быть по формуле "люди – часы", – сказал президент. – Мы говорим из своего опыта (и с этим уже соглашается много стран): "люди – часы". Нам нужны именно такие гарантии безопасности. И потому название там рабочее U-24. Да, решение принимается в первые сутки. Не во вторые, не в третьи, а в первые", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом документе должны быть четко прописаны последствия, которые ждут агрессора.

"В принятом решении [должна быть] наперед прописана конкретика, что за следующие сутки должно то или иное государство, в зависимости от угроз, получить. Это очень важный момент. Иногда нужно по губам или по рукам, извините, бить сразу. Бить. Сильно. Какие санкции? Когда они вводятся? Сегодня все разрабатывают эти [санкционные] пакеты, но представьте себе, что они будут разработаны. Все эти гарантии нужны не так стране, которую защищают, как стране, лидер которой пытается напасать. Он должен четко знать, что его ждет. Тут не нужны сюрпризы. Достаточно сюрпризов, которые были на нашей территории. Считаю, этого кровавого опыта достаточно для мира", – сказал Зеленский.

Президент рассказал, что предложенный Киевом документ касается Украины и стран-гарантов, но он, по мнению главы государства, может быть полезен и другим странам.

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