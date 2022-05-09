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Запасы высокоточных боеприпасов в РФ сильно истощены, их будет трудно заменить – разведка Великобритании

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С 24 февраля российские оккупанты выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщали 29 апреля в Пентагоне
С 24 февраля российские оккупанты выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщали 29 апреля в Пентагоне
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

В начале полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) РФ публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок городов, однако после более чем двух месяцев войны запасы высокоточных боеприпасов в РФ заканчиваются.

Об этом 9 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Поскольку конфликт продолжается сверх довоенных ожиданий РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что вторжение России в Украину "выявило недостатки в ее способности наносить масштабные высокоточные удары".

"Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", – подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала войны (24 февраля) российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщал 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, пропаганда, разведка, российская пропаганда, боеприпасы, вторжение, жертвы, война России против Украины, ущерб, ракеты, удары, население, российские оккупанты
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