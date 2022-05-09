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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили 10 воздушных целей российских оккупантов

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Подразделения ПВО ВСУ за сутки поразили шесть БПЛА типа "Орлан-10"
Подразделения ПВО ВСУ за сутки поразили шесть БПЛА типа "Орлан-10"
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Подразделения ПВО Вооруженных сил Украины за сутки поразили 10 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом 9 мая сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 10 воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БПЛА типа "Форпост" и три крылатые ракеты", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312758441037241

Командование Воздушных сил (ВС) ВСУ отметило в Facebook, что 8 мая силами ПВО ВС поражены четыре БПЛА "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два БПЛА "Орлан-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск ВСУ.

"Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях", – подчеркнуло Командование ВС ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/369546475213307

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 8 мая, составили около 25,5 тыс. человек личного состава, 1130 танков, 199 самолетов, 156 вертолетов, 360 БПЛА, 92 крылатые ракеты и 12 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, Украина, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери России
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