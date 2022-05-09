ВСУ за сутки поразили 10 воздушных целей российских оккупантов

Об этом 9 мая сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.
"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 10 воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БПЛА типа "Форпост" и три крылатые ракеты", – говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил (ВС) ВСУ отметило в Facebook, что 8 мая силами ПВО ВС поражены четыре БПЛА "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два БПЛА "Орлан-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск ВСУ.
"Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях", – подчеркнуло Командование ВС ВСУ.
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Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 8 мая, составили около 25,5 тыс. человек личного состава, 1130 танков, 199 самолетов, 156 вертолетов, 360 БПЛА, 92 крылатые ракеты и 12 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".