В результате ракетного обстрела Одессы пострадал Воронцовский дворец

Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины, отметили в горсовете.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила в Facebook, что здание, в котором сейчас находится Дворец детского творчества, было повреждено несколько дней назад.

Она напомнила, что во время Второй мировой войны дворец попадал под немецкие бомбардировки, но его восстановили.

"В мае 2022 года, в XXІ веке, окна дворца не выдержали удара российской ракеты... Мы выдержим. И здесь обязательно снова будут дети. Одесские дети, гордость Украины. Россияне… Так талантливо разжечь презрение к России могли только ваши "полководцы", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)