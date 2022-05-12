В результате ракетного обстрела Одессы пострадал Воронцовский дворец

Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины, отметили в горсовете.
Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила в Facebook, что здание, в котором сейчас находится Дворец детского творчества, было повреждено несколько дней назад.
Она напомнила, что во время Второй мировой войны дворец попадал под немецкие бомбардировки, но его восстановили.
"В мае 2022 года, в XXІ веке, окна дворца не выдержали удара российской ракеты... Мы выдержим. И здесь обязательно снова будут дети. Одесские дети, гордость Украины. Россияне… Так талантливо разжечь презрение к России могли только ваши "полководцы", – добавила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последние недели ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
28 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.
2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.
7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.
С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита в Одессу премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.