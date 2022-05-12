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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного обстрела Одессы пострадал Воронцовский дворец

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Дворец получил повреждения несколько дней назад
Дворец получил повреждения несколько дней назад
Фото: Елена Буйневич / Facebook

В результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадал памятник архитектуры национального значения, дворцовый комплекс XIX века – Воронцовский дворец. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба Одесского горсовета.

Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины, отметили в горсовете. 

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила в Facebook, что здание, в котором сейчас находится Дворец детского творчества, было повреждено несколько дней назад. 

Она напомнила, что во время Второй мировой войны дворец попадал под немецкие бомбардировки, но его восстановили.

"В мае 2022 года, в XXІ веке, окна дворца не выдержали удара российской ракеты... Мы выдержим. И здесь обязательно снова будут дети. Одесские дети, гордость Украины. Россияне… Так талантливо разжечь презрение к России могли только ваши "полководцы", – добавила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1999646873570906&id=100005768370902

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последние недели ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

28 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита в Одессу премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Теги: Одесса, горсовет, война России против Украины, ракеты, архитектура, дворец
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