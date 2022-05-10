Завалы расчищали всю ночь. Одесский горсовет показал последствия российского обстрела 9 мая. Фоторепортаж
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Вечером 9 мая российские оккупанты устроили ракетный обстрел Одессы с применением авиации
, погиб человек, несколько были ранены. Ракеты попали, в частности, в торговый центр
. В городе во время обстрела были премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Европейского совета Шарль Мишель. Фотографии последствий обстрела опубликовал
Одесский горсовет. Сообщается, что в результате атаки спасателям пришлось тушить два масштабных пожара – 1000 м² и 1200 м². Как рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, городские службы работали всю ночь: расчищали завалы и оказывали помощь пострадавшим. Сегодня в Одессе продолжают ликвидировать последствия попадания ракет.