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Завалы расчищали всю ночь. Одесский горсовет показал последствия российского обстрела 9 мая. Фоторепортаж

Сегодня 16.24
Вечером 9 мая российские оккупанты устроили ракетный обстрел Одессы с применением авиации, погиб человек, несколько были ранены. Ракеты попали, в частности, в торговый центр. В городе во время обстрела были премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Европейского совета Шарль Мишель. Фотографии последствий обстрела опубликовал Одесский горсовет. Сообщается, что в результате атаки спасателям пришлось тушить два масштабных пожара – 1000 м² и 1200 м². Как рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, городские службы работали всю ночь: расчищали завалы и оказывали помощь пострадавшим. Сегодня в Одессе продолжают ликвидировать последствия попадания ракет.
Теги: Одесса, Геннадий Труханов, торговый центр, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
 

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