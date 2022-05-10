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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эпицентр пожара был не в здании". Руководство одесского ТРЦ "Ривьера" рассказало о последствиях обстрела со стороны оккупантов

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Российские оккупанты обстреляли "Ривьеру" вечером 9 мая
Российские оккупанты обстреляли "Ривьеру" вечером 9 мая
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Руководство одесского торгово-развлекательно центра "Ривьера" в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказало о последствиях обстрела со стороны российских оккупантов вечером 9 мая.

Управляющий директор ТРЦ Андрей Бринзило подтвердил, что торговый центр был поврежден вследствие ракетного удара, после которого возник пожар.

"Эпицентр пожара был не в здании, а в зоне разгрузки. Есть информация об одном пострадавшем – легкая травма ноги", – сказал Бринзило.

По его словам, оценка ущерба, в том числе поврежденных площадей, будет проведена в ближайшее время.

На сайте ТРЦ "Ривьера" говорится, что он работает в Одессе с 2009 года. Общая площадь комплекса составляет 82 тыс. м², торговая – 67 тыс. м². Всего в "Ривьере" 190 магазинов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе во время визита в Одессу премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Теги: Россия, Украина, Одесса, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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