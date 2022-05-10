"Эпицентр пожара был не в здании". Руководство одесского ТРЦ "Ривьера" рассказало о последствиях обстрела со стороны оккупантов

Управляющий директор ТРЦ Андрей Бринзило подтвердил, что торговый центр был поврежден вследствие ракетного удара, после которого возник пожар.

"Эпицентр пожара был не в здании, а в зоне разгрузки. Есть информация об одном пострадавшем – легкая травма ноги", – сказал Бринзило.

По его словам, оценка ущерба, в том числе поврежденных площадей, будет проведена в ближайшее время.

На сайте ТРЦ "Ривьера" говорится, что он работает в Одессе с 2009 года. Общая площадь комплекса составляет 82 тыс. м², торговая – 67 тыс. м². Всего в "Ривьере" 190 магазинов.

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