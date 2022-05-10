У россиян есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов – Пентагон

"Мы видели, как они растратили много своих высокоточных боеприпасов", – сказал он.
По словам чиновника, россияне продолжают обстреливать Мариуполь множеством неуправляемых бомб.
"У них есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов, у них проблемы с заменой высокоточных боеприпасов, и мы действительно считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно когда речь идет о компонентах – электронных компонентах, – повлияли на российскую оборонно-промышленную базу и способность россиян пополнять запасы высокоточных боеприпасов", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны (24 февраля) российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщал 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.
В британской разведке 9 мая заявляли, что запасы высокоточных ракет российской армии истощены и их трудно будет заменить.