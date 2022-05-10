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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У россиян есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов – Пентагон

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Россия наносит ракетные удары по Украине с первых дней полномасштабной войны
Россия наносит ракетные удары по Украине с первых дней полномасштабной войны
Фото: EPA

У военных армии РФ есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов, и из-за санкций эти запасы сложно будет восполнить. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге 9 мая, сообщил сайт американского оборонного ведомства.

"Мы видели, как они растратили много своих высокоточных боеприпасов", – сказал он.

По словам чиновника, россияне продолжают обстреливать Мариуполь множеством неуправляемых бомб.

"У них есть проблемы с запасами высокоточных боеприпасов, у них проблемы с заменой высокоточных боеприпасов, и мы действительно считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно когда речь идет о компонентах – электронных компонентах, – повлияли на российскую оборонно-промышленную базу и способность россиян пополнять запасы высокоточных боеприпасов", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны (24 февраля) российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщал 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.

В британской разведке 9 мая заявляли, что запасы высокоточных ракет российской армии истощены и их трудно будет заменить.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, Пентагон, боеприпасы, война России против Украины, ракеты
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