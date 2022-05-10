ГОРДОН
 
 
МИР

США отменяют пошлины на экспорт стали из Украины, чтобы оставался "спасательный круг" для украинцев

Решение касается 232 тарифов на украинскую сталь
Решение касается 232 тарифов на украинскую сталь
Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки отменяют пошлины на экспорт украинской стали в рамках поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Об этом 9 мая заявила министр торговли США Джина Раймондо, ее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о приостановлении действия 232 тарифов на украинскую сталь сроком на один год.

По словам министра, "чтобы сталелитейные заводы продолжали оставаться экономическим спасательным кругом для народа Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь".

"Сегодняшнее заявление является сигналом для украинского народа о том, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом путинской агрессии и что их работа сделает Украину более сильной как сегодня, так и в будущем, – заявила Раймондо. – Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13-й высокооплачиваемый украинец".

При этом указывается, что некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины сильно пострадали от варварства России, а металлургический комбинат в Мариуполе – "Азовсталь" – стал настоящим символом несокрушимости Украины.

"Тем не менее, отрасль пытается сохранить остальные промышленные мощности. Многие металлургические заводы Украины продолжают платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия вокруг, некоторые украинские предприятия даже снова начали производство. Создание экспортных возможностей для этих предприятий важно для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины", – подчеркивается в документе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О начале переговоров об отмене Соединенными Штатами пошлин на украинскую сталь сообщила в ноябре 2021 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Канал CNN отметил, что решение США скорее является символическим, потому что в 2021 году США импортировали всего 130,6 тыс. тонн украинской стали.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран отменили пошлины на украинские товары. 

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.

4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.

8 мая стало известно об отмене Канадой пошлин на экспорт украинских товаров.

Теги: США, война, экономика, экспорт, тарифы, пошлины, сталь, торговля, украинцы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 Мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 Мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (168011)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (58012)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (32834)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (29028)
5
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (24579)
6
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (18374)
7
Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео (17291)
8
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (14672)
 
 
 
 