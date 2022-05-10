США отменяют пошлины на экспорт стали из Украины, чтобы оставался "спасательный круг" для украинцев

По словам министра, "чтобы сталелитейные заводы продолжали оставаться экономическим спасательным кругом для народа Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь".

"Сегодняшнее заявление является сигналом для украинского народа о том, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом путинской агрессии и что их работа сделает Украину более сильной как сегодня, так и в будущем, – заявила Раймондо. – Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13-й высокооплачиваемый украинец".

При этом указывается, что некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины сильно пострадали от варварства России, а металлургический комбинат в Мариуполе – "Азовсталь" – стал настоящим символом несокрушимости Украины.

"Тем не менее, отрасль пытается сохранить остальные промышленные мощности. Многие металлургические заводы Украины продолжают платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия вокруг, некоторые украинские предприятия даже снова начали производство. Создание экспортных возможностей для этих предприятий важно для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины", – подчеркивается в документе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О начале переговоров об отмене Соединенными Штатами пошлин на украинскую сталь сообщила в ноябре 2021 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Канал CNN отметил, что решение США скорее является символическим, потому что в 2021 году США импортировали всего 130,6 тыс. тонн украинской стали.