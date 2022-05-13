В США сенатор-республиканец заблокировал выделение Украине $40 млрд помощи

Отмечается, что лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США пытались как можно скорее завершить принятие этого законопроекта, однако сенатор Рэнд Пол выступил против предложенной суммы помощи Украине.
В своем выступлении, опубликованном 12 мая изданием The Blaze в Twitter, Пол, в частности, отметил, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США.
"Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США", – заявил политик.
.@RandPaul: "My oath of office is to the U.S. Constitution, not to any foreign nation … We cannot save Ukraine by dooming the U.S. economy.” pic.twitter.com/aRqY3DwZyU— TheBlaze (@theblaze) May 12, 2022
Кроме того, он потребовал внести соответствующие изменения в американское законодательство для создания органа, контролирующего использование предоставленных Украине средств.
Пола также не устроило предложение выложить его требования в отдельной поправке – он требует включить их в законопроект до его принятия.
Принятие законопроекта откладывается до следующей недели, а это может повлечь за собой проблемы для западных стран, которые пытаются поддержать Украину в ее борьбе с Россией, отмечает Reuters.
Администрация Байдена заявила, что до 19 мая она может исчерпать доступные средства для использования в рамках полномочий, позволяющих президенту США разрешать передачу оружия без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.
9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.
28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.
9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.
10 мая палата представителей США поддержала законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине. После этого, согласно процедуре, законопроект должен одобрить Сенат США, затем его передадут на подпись президенту Джо Байдену.