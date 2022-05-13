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В США сенатор-республиканец заблокировал выделение Украине $40 млрд помощи

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Пол заявил, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США
Пол заявил, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США
Фото: ЕРА

В США сенатор-республиканец Рэнд Пол затормозил принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около $40 млрд. Об этом 12 мая сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США пытались как можно скорее завершить принятие этого законопроекта, однако сенатор Рэнд Пол выступил против предложенной суммы помощи Украине.

В своем выступлении, опубликованном 12 мая изданием The Blaze в Twitter, Пол, в частности, отметил, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США.

"Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США", – заявил политик.

Кроме того, он потребовал внести соответствующие изменения в американское законодательство для создания органа, контролирующего использование предоставленных Украине средств.

Пола также не устроило предложение выложить его требования в отдельной поправке – он требует включить их в законопроект до его принятия.

Принятие законопроекта откладывается до следующей недели, а это может повлечь за собой проблемы для западных стран, которые пытаются поддержать Украину в ее борьбе с Россией, отмечает Reuters.

Администрация Байдена заявила, что до 19 мая она может исчерпать доступные средства для использования в рамках полномочий, позволяющих президенту США разрешать передачу оружия без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая палата представителей США поддержала законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине. После этого, согласно процедуре, законопроект должен одобрить Сенат США, затем его передадут на подпись президенту Джо Байдену.

Теги: США, Украина, экономика, помощь, Сенат США, законопроект, Рэнд Пол, война России против Украины, финансы, сенатор, финансирование
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