В США сенатор-республиканец заблокировал выделение Украине $40 млрд помощи

Отмечается, что лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США пытались как можно скорее завершить принятие этого законопроекта, однако сенатор Рэнд Пол выступил против предложенной суммы помощи Украине.

В своем выступлении, опубликованном 12 мая изданием The Blaze в Twitter, Пол, в частности, отметил, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США.

"Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США", – заявил политик.

.@RandPaul: "My oath of office is to the U.S. Constitution, not to any foreign nation … We cannot save Ukraine by dooming the U.S. economy.” pic.twitter.com/aRqY3DwZyU — TheBlaze (@theblaze) May 12, 2022

Кроме того, он потребовал внести соответствующие изменения в американское законодательство для создания органа, контролирующего использование предоставленных Украине средств.

Пола также не устроило предложение выложить его требования в отдельной поправке – он требует включить их в законопроект до его принятия.

Принятие законопроекта откладывается до следующей недели, а это может повлечь за собой проблемы для западных стран, которые пытаются поддержать Украину в ее борьбе с Россией, отмечает Reuters.

Администрация Байдена заявила, что до 19 мая она может исчерпать доступные средства для использования в рамках полномочий, позволяющих президенту США разрешать передачу оружия без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.