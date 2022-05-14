Российские оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный – Генштаб ВСУ

"Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей "выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении".

В расположенном поблизости от Черного моря Приднестровье, по данным украинских военных, "вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы, а подразделения оперативной группы российских войск "продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)