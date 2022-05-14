Российские оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный – Генштаб ВСУ

"Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей "выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении".
В расположенном поблизости от Черного моря Приднестровье, по данным украинских военных, "вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы, а подразделения оперативной группы российских войск "продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.