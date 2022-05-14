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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный – Генштаб ВСУ

Остров находится под контролем российских войск
Остров находится под контролем российских войск
Фото: radiosvoboda.org

В Черном море российские оккупанты пытаются укрепить свои позиции на украинском острове Змеиный. Об этом 14 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей "выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении".

В расположенном поблизости от Черного моря Приднестровье, по данным украинских военных, "вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы, а подразделения оперативной группы российских войск "продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/316962850616800

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Россия, война, Черное море, Генштаб ВСУ, ПВО, Азовское море, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, корабли, море, остров Змеиный, российские оккупанты
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