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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одно из самых новых судов флота РФ загорелось возле Змеиного благодаря украинским военным морякам – Одесская ОВА

Строительство судна было завершено год назад
Строительство судна было завершено год назад
Скриншот: 24 NEWS plus / YouTube

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем обращении, опубликованном 12 мая в Telegram, подтвердил, что судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" было повреждено в районе острова Змеиный.

"Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, плетется в Севастополь. Сейчас эта информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали змеебаев возле острова Змеиный – правда", – сказал он. 

Змеиный, по мнению Братчука, уже можно называть "Змеебаевкой"

Журналист Сергей Высоцкий писал в Facebook, что это судно было поражено украинской ракетой "Нептун". Также об этом сообщала экс-нардеп Татьяна Чорновол, которая сейчас служит в ВСУ. 

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал, что "Всеволод Бобров" зашел в Черное море из Балтики 7 января 2022 года. 

Судно было спущено на воду в 2016 году, но из-за отсутствия импортных комплектующих строительство остановилось. Достроили "Всеволода Боброва" в марте прошлого года, в августе судно включили в состав Черноморского флота РФ. Его экипаж – 24 человека. Длина судна – почти 95 м, ширина – 22 м, осадка – 8,51 м. 

Всего таких кораблей у российского флота было два – "Всеволод Бобров" и  "Эльбрус". 

"Фактически судно является военным вариантом типовых морских судов снабжения и обеспечения для морской нефтегазодобычи. Предназначено для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки и суда, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие", – рассказал Клименко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В данных Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях России по состоянию на 12 мая говорится, что РФ потеряла еще один корабль, детали не уточнялись.

Всего за время войны с Украиной Россия потеряла 14 кораблей и катеров. Из них, в частности, были потоплены флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" и большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, ВМС Украины, корабль, война России против Украины, судно, Андрей Клименко, экипаж, остров Змеиный, Сергей Братчук
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