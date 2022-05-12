Одно из самых новых судов флота РФ загорелось возле Змеиного благодаря украинским военным морякам – Одесская ОВА

Строительство судна было завершено год назад Скриншот: 24 NEWS plus / YouTube

"Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, плетется в Севастополь. Сейчас эта информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали змеебаев возле острова Змеиный – правда", – сказал он.

Змеиный, по мнению Братчука, уже можно называть "Змеебаевкой".

Журналист Сергей Высоцкий писал в Facebook, что это судно было поражено украинской ракетой "Нептун". Также об этом сообщала экс-нардеп Татьяна Чорновол, которая сейчас служит в ВСУ.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал, что "Всеволод Бобров" зашел в Черное море из Балтики 7 января 2022 года.

Судно было спущено на воду в 2016 году, но из-за отсутствия импортных комплектующих строительство остановилось. Достроили "Всеволода Боброва" в марте прошлого года, в августе судно включили в состав Черноморского флота РФ. Его экипаж – 24 человека. Длина судна – почти 95 м, ширина – 22 м, осадка – 8,51 м.

Всего таких кораблей у российского флота было два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус".

"Фактически судно является военным вариантом типовых морских судов снабжения и обеспечения для морской нефтегазодобычи. Предназначено для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки и суда, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие", – рассказал Клименко.

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