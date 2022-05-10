Россия начала экономить и стрелять по Украине устаревшими советскими ракетами – ОК "Юг"

В командовании отмечают, что ранее Россия применяла ракеты воздушного базирования современного образца Фото: ЕРА

Отмечается, что на шести кораблях и двух подлодках РФ может находиться более полусотни крылатых ракет.

По данным командования, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Николаевскую область системами залпового огня, а Одесскую – крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Также сообщается, что Россия начала экономить и обстреливать Украину устаревшими ракетами.

"Если на днях враг еще применял ракеты воздушного базирования современного образца, то сейчас очевиден режим экономии боезапаса. Пуск устаревших ракет советского производства превращается в столь нелепое и одновременно коварное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения, психологическое давление, связанное с удержанием под постоянной угрозой", – отмечает ОК "Юг".

В командовании добавили, что ситуация в южной части Украины остается напряженной, но контролируемой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)