Россия потеряла еще один корабль в Черном море – СМИ

По данным разведки, агрессор мог потерять судно тылового обеспечения проекта 23120, их в России только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус" (на фото) Скриншот: 24 NEWS plus / YouTube

Отмечается, что агрессор мог потерять судно тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус", сообщил источник.

Какой именно корабль потеряла Россия, не уточняется.

Отмечается, что в ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне начался пожар, сообщает "24 канал".

После операции по спасению экипажа обгоревший корабль пытался дойти до оккупированного Севастополя. Сейчас судно, по предварительным данным, пришвартовано в порту и нуждается в значительном ремонте.

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