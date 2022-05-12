Россия потеряла еще один корабль в Черном море – СМИ

Отмечается, что агрессор мог потерять судно тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус", сообщил источник.
Какой именно корабль потеряла Россия, не уточняется.
Отмечается, что в ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне начался пожар, сообщает "24 канал".
После операции по спасению экипажа обгоревший корабль пытался дойти до оккупированного Севастополя. Сейчас судно, по предварительным данным, пришвартовано в порту и нуждается в значительном ремонте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В данных Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях России по состоянию на 12 мая говорится, что РФ потеряла еще один корабль, детали не уточняются.
Всего за время войны с Украиной Россия потеряла 14 кораблей и катеров. Из них, в частности, были потоплены флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" и большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".