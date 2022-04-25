РФ потеряла сторожевой корабль, прослуживший менее пяти месяцев – СМИ

Корабль был поврежден во время перехода через Волго-Донской канал из Каспийского в Азовское море Фото: depositphotos.com

Корабль был поврежден во время перехода по внутренним водам через Волго-Донской канал из Каспийского в Азовское море.

"Буксир, перемещавший сторожевой корабль, повредил элементы винто-рулевой группы корабля – выведена из строя левая линия валов и изогнута лопасть левого винта. Быстро восстановить этот корабль у россиян не получится по уже традиционной причине – нет запчастей для проведения ремонтных работ", – отметили в публикации.

По информации Defence Express, 21 апреля корабль находился в порту Азов в Ростовской области.

Корабль был введен в строй 30 ноября 2021 года, он прослужил около пяти месяцев.