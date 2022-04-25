ГОРДОН
 
 
МИР

РФ потеряла сторожевой корабль, прослуживший менее пяти месяцев – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корабль был поврежден во время перехода через Волго-Донской канал из Каспийского в Азовское море
Корабль был поврежден во время перехода через Волго-Донской канал из Каспийского в Азовское море
Фото: depositphotos.com

Российская оккупационная армия потеряла сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460, принадлежавший береговой охране пограничной службы ФСБ РФ. Об этом 23 апреля написала информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на источник.

Корабль был поврежден во время перехода по внутренним водам через Волго-Донской канал из Каспийского в Азовское море.

"Буксир, перемещавший сторожевой корабль, повредил элементы винто-рулевой группы корабля – выведена из строя левая линия валов и изогнута лопасть левого винта. Быстро восстановить этот корабль у россиян не получится по уже традиционной причине – нет запчастей для проведения ремонтных работ", – отметили в публикации.

По информации Defence Express, 21 апреля корабль находился в порту Азов в Ростовской области.

Корабль был введен в строй 30 ноября 2021 года, он прослужил около пяти месяцев.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Потери среди личного состава российской армии к 25 апреля достигли около 21,9 тыс. военных. Оккупанты потеряли 884 танка и 2258 бронированных машин.

Теги: военные, Ростов, корабль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции
  Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции
  Dantes рассказал, почему официально не разводится с Дорофеевой после расставания
  Dantes рассказал, почему официально не разводится с Дорофеевой после расставания
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (86556)
2
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (79049)
3
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (46564)
4
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (45946)
5
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (40424)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (27026)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26922)
8
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (20747)
 
 
 
 