РФ потеряла сторожевой корабль, прослуживший менее пяти месяцев – СМИ

Корабль был поврежден во время перехода по внутренним водам через Волго-Донской канал из Каспийского в Азовское море.
"Буксир, перемещавший сторожевой корабль, повредил элементы винто-рулевой группы корабля – выведена из строя левая линия валов и изогнута лопасть левого винта. Быстро восстановить этот корабль у россиян не получится по уже традиционной причине – нет запчастей для проведения ремонтных работ", – отметили в публикации.
По информации Defence Express, 21 апреля корабль находился в порту Азов в Ростовской области.
Корабль был введен в строй 30 ноября 2021 года, он прослужил около пяти месяцев.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Потери среди личного состава российской армии к 25 апреля достигли около 21,9 тыс. военных. Оккупанты потеряли 884 танка и 2258 бронированных машин.