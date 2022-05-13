"Будем бороться за Змеиный столько, сколько потребуется". Буданов объяснил важность острова для Украины и оккупантов

Буданов: Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

По словам Буданова, остров позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также он стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Начальник ГУР отметил, что теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия россиян на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины", – пояснил Буданов.

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