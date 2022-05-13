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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будем бороться за Змеиный столько, сколько потребуется". Буданов объяснил важность острова для Украины и оккупантов

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Буданов: Змеиный это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать
Буданов: Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Украинский остров Змеиный в Черном море имеет важное стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщила 13 мая в Facebook пресс-служба ведомства.

По словам Буданова, остров позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также он стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Начальник ГУР отметил, что теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия россиян на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины", – пояснил Буданов.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/311133897864704

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

27 апреля командование ВСУ "Юг" сообщило об ударе по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".

30 апреля ВСУ разбили три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи оккупантов на острове. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование "Юг".

2 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле Змеиного.

3 мая украинские военные показали, как с Bayraktar ликвидировали склад боекомплектов и командный пункт оккупантов на острове.

6 мая ОК "Юг" сообщило об уничтожении российской техники на Змеином, в частности – ЗРК "Тор".

8 мая командование "Юг" проинформировало о ликвидации ВСУ трех катеров оккупантов у острова Змеиный, еще один был поврежден. "46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – отметили украинские военные.

В тот же день ОК "Юг" опубликовало видео уничтожения боевого российского вертолета вместе с оккупантами на Змеином.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, ВСУ, война России против Украины, Кирилл Буданов, остров Змеиный, российские оккупанты
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