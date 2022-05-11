РФ неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон на острове Змеиный – британская разведка

"Бои продолжаются на острове Змеиный, и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там. Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские корабли снабжения "имеют минимальную защиту" в западной части Черного моря после отступления российского флота в оккупированный Крым после потери крейсера "Москва".

"Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", – заявили в минобороны Великобритании.