РФ неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон на острове Змеиный – британская разведка

"Бои продолжаются на острове Змеиный, и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там. Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar", – говорится в сообщении.
По данным британской разведки, российские корабли снабжения "имеют минимальную защиту" в западной части Черного моря после отступления российского флота в оккупированный Крым после потери крейсера "Москва".
"Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", – заявили в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 11, 2022
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Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
27 апреля командование ВСУ "Юг" сообщило об ударе по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".
30 апреля ВСУ разбили три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи оккупантов на острове. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование "Юг".
2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле Змеиного.
3 мая украинские военные показали, как с Bayraktar уничтожили склад боекомплектов и командный пункт оккупантов на острове.
6 мая ОК "Юг" сообщило об уничтожении российской техники на Змеином, в частности – ЗРК "Тор".
8 мая командование "Юг" проинформировало об уничтожении ВСУ трех катеров оккупантов у острова Змеиный, еще один был поврежден. "46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – отметили украинские военные.
В тот же день ОК "Юг" опубликовало видео уничтожения боевого российского вертолета вместе с оккупантами на Змеином.