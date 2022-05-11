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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон на острове Змеиный – британская разведка

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Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами
Фото: wikipedia.org

Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании 11 мая в Twitter со ссылкой на данные британской разведки.

"Бои продолжаются на острове Змеиный, и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там. Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские корабли снабжения "имеют минимальную защиту" в западной части Черного моря после отступления российского флота в оккупированный Крым после потери крейсера "Москва".

"Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", – заявили в минобороны Великобритании.

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

27 апреля командование ВСУ "Юг" сообщило об ударе по позициям российских оккупационных войск на острове Змеиный, в результате которого "корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения".

30 апреля ВСУ разбили три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи оккупантов на острове. "Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", – проинформировало командование "Юг".

2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле Змеиного.

3 мая украинские военные показали, как с Bayraktar уничтожили склад боекомплектов и командный пункт оккупантов на острове.

6 мая ОК "Юг" сообщило об уничтожении российской техники на Змеином, в частности – ЗРК "Тор".

8 мая командование "Юг" проинформировало об уничтожении ВСУ трех катеров оккупантов у острова Змеиный, еще один был поврежден. "46 рашистов из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага", – отметили украинские военные.

В тот же день ОК "Юг" опубликовало видео уничтожения боевого российского вертолета вместе с оккупантами на Змеином.

Теги: Великобритания, разведка, война России против Украины, остров Змеиный, российские оккупанты
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