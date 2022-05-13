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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ разворачивает на острове Змеиный ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь" – ГУР

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Остров имеет стратегическое значение и для Украины, и для РФ, сообщали в ГУР
Остров имеет стратегическое значение и для Украины, и для РФ, сообщали в ГУР
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Россия разворачивает на захваченном острове Змеиный в Черном море (Одесская область) комплексы противовоздушной обороны.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил 13 мая в ходе национального телемарафона, запись комментария опубликовали на YouTube-канале программы "Вікна-новини" (канал СТБ). 

"Военная разведка имеет все данные о развертывании комплексов противовоздушной обороны на острове Змеиный – это и "Панцирь", это и две пусковые установки "Тор-М2", которые будут обеспечивать противовоздушную оборону ближнего радиуса действия. Соответственно, мы не исключаем, что могут быть размещены, хотя и в небольших количествах, другие комплексы противовоздушной обороны, а возможно, даже ракетные комплексы, которые будут позволять производить обстрелы как надводных, так и наземных целей на территории нашего государства. И не на территории только нашего государства", – сказал Скибицкий. 

Он пояснил, что после уничтожения ракетного крейсера "Москва" возможности организации ПВО для РФ уменьшились в этой части моря. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи,  катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ПВО, Одесская область, Минобороны, война России против Украины, Вадим Скибицкий, остров, остров Змеиный
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