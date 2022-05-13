РФ разворачивает на острове Змеиный ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь" – ГУР

Остров имеет стратегическое значение и для Украины, и для РФ, сообщали в ГУР Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил 13 мая в ходе национального телемарафона, запись комментария опубликовали на YouTube-канале программы "Вікна-новини" (канал СТБ).

"Военная разведка имеет все данные о развертывании комплексов противовоздушной обороны на острове Змеиный – это и "Панцирь", это и две пусковые установки "Тор-М2", которые будут обеспечивать противовоздушную оборону ближнего радиуса действия. Соответственно, мы не исключаем, что могут быть размещены, хотя и в небольших количествах, другие комплексы противовоздушной обороны, а возможно, даже ракетные комплексы, которые будут позволять производить обстрелы как надводных, так и наземных целей на территории нашего государства. И не на территории только нашего государства", – сказал Скибицкий.

Он пояснил, что после уничтожения ракетного крейсера "Москва" возможности организации ПВО для РФ уменьшились в этой части моря.

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