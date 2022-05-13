Опубликованы новые спутниковые снимки Змеиного: оккупанты оставили метки в виде буквы Z и пригнали к острову плавучий кран

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки острова, которые опубликовала 13 мая компания Maxar Technologies, сообщают "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

On #SnakeIsland, a barge with a heavy-lift crane is positioned close to a sunken Serna-class landing craft that had recently been struck reportedly by Ukrainian #drones. On the island, #imagery from May 12, 2022 provides a closer view of the damaged buildings from recent attacks. pic.twitter.com/KDPtAtdAoi — Maxar Technologies (@Maxar) May 13, 2022

Журналисты проанализировали эти фото и обратили внимание, что в северо-восточной части острова есть два таких символа оккупантов.

Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, спутник зафиксировал, что рядом со Змеиным стоит плавучий кран.

Фото: radiosvoboda.org

"Схемы" предполагают, что оккупанты пригнали кран из оккупированного Крыма, чтобы поднять затопленный возле острова катер типа "Серна" (оперативное командование "Юг" сообщало о его уничтожении 7 мая). 11 мая такой кран спутники зафиксировали в бухте Голландия в Севастополе. 12 мая он уже был возле Змеиного.

Фото: radiosvoboda.org