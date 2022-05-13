Опубликованы новые спутниковые снимки Змеиного: оккупанты оставили метки в виде буквы Z и пригнали к острову плавучий кран

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки острова, которые опубликовала 13 мая компания Maxar Technologies, сообщают "Схемы" (проект "Радіо Свобода").
On #SnakeIsland, a barge with a heavy-lift crane is positioned close to a sunken Serna-class landing craft that had recently been struck reportedly by Ukrainian #drones. On the island, #imagery from May 12, 2022 provides a closer view of the damaged buildings from recent attacks. pic.twitter.com/KDPtAtdAoi— Maxar Technologies (@Maxar) May 13, 2022
Журналисты проанализировали эти фото и обратили внимание, что в северо-восточной части острова есть два таких символа оккупантов.
Кроме того, спутник зафиксировал, что рядом со Змеиным стоит плавучий кран.
"Схемы" предполагают, что оккупанты пригнали кран из оккупированного Крыма, чтобы поднять затопленный возле острова катер типа "Серна" (оперативное командование "Юг" сообщало о его уничтожении 7 мая). 11 мая такой кран спутники зафиксировали в бухте Голландия в Севастополе. 12 мая он уже был возле Змеиного.
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.
"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.