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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы новые спутниковые снимки Змеиного: оккупанты оставили метки в виде буквы Z и пригнали к острову плавучий кран

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Спутниковые снимки показывают затопленный катер российского флота возле Змеиного
Спутниковые снимки показывают затопленный катер российского флота возле Змеиного
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Российские оккупанты оставили на острове Змеиный в Черном море (Одесская область) метки в виде буквы Z – символа, который россияне наносят на свою технику, участвующую во вторжении в Украину.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки острова, которые опубликовала 13 мая компания Maxar Technologies, сообщают "Схемы" (проект "Радіо Свобода"). 

Журналисты проанализировали эти фото и обратили внимание, что в северо-восточной части острова есть два таких символа оккупантов.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Кроме того, спутник зафиксировал, что рядом со Змеиным стоит плавучий кран. 

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

"Схемы" предполагают, что оккупанты пригнали кран из оккупированного Крыма, чтобы поднять затопленный возле острова катер типа "Серна" (оперативное командование "Юг" сообщало о его уничтожении 7 мая). 11 мая такой кран спутники зафиксировали в бухте Голландия в Севастополе. 12 мая он уже был возле Змеиного.  

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи,  катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесская область, спутник, катер, судно, Схемы, остров Змеиный, российские оккупанты
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