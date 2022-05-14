В Киев прибыла делегация Сената США, с ней встретился Зеленский

Возглавил делегацию лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчелл Макконнелл.
Зеленский подчеркнул, что этот визит – мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа.
В ходе встречи президент отметил, что Украина борется с российским агрессором, защищая не только свое государство, но и демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать собственное будущее, в то время как Россия совершает геноцид и военные преступления, каких "Европа не видела со времен Второй мировой войны", сообщил Офис президента.
Зеленский поблагодарил США за лидерство в поддержке Украины.
Так, он подчеркнул особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, президент отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.
"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – подчеркнул Зеленский.
Президент назвал выдающимся событием для Украины вступление в силу американского закона о ленд-лизе и выразил надежду на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с $33 млрд до $39,6 млрд.
Спикер Госдепа Нед Прайс говорил в апреле, что Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма. По данным экс-посла США в РФ, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола, в Конгрессе "есть большая поддержка этой инициативы".
Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. Сейчас США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.
10 мая палата представителей США поддержала законопроект о выделении почти $40 млрд помощи Украине. После этого, согласно процедуре, законопроект должен одобрить Сенат США, затем его передадут на подпись Байдену.
12 мая стало известно, что сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около $40 млрд. Он, в частности, считает, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США. Принятие законопроекта откладывается до следующей недели.