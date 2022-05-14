В Киев прибыла делегация Сената США, с ней встретился Зеленский

Возглавил делегацию лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчелл Макконнелл.

Зеленский подчеркнул, что этот визит – мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа.

В ходе встречи президент отметил, что Украина борется с российским агрессором, защищая не только свое государство, но и демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать собственное будущее, в то время как Россия совершает геноцид и военные преступления, каких "Европа не видела со времен Второй мировой войны", сообщил Офис президента.

Зеленский поблагодарил США за лидерство в поддержке Украины.

Так, он подчеркнул особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, президент отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – подчеркнул Зеленский.

Президент назвал выдающимся событием для Украины вступление в силу американского закона о ленд-лизе и выразил надежду на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с $33 млрд до $39,6 млрд.