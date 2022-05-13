"Высокоточное и очень эффективное оружие". Залужный показал американские гаубицы М777 в работе. Фоторепортаж
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 13 мая опубликовал
в Facebook фотографии, на которых показана работа гаубиц М777, предоставленных Украине США. "Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", – написал он. 29 апреля в Пентагоне сообщали
, что 60% из запланированных к поставке таких гаубиц уже находятся в Украине. В американском оборонном ведомстве считают, что такая артиллерия будет очень эффективной помощью украинцам в боях на Донбассе. Борьба за регион в "значительной степени зависит от огня на дальние расстояния, особенно артиллерии с обеих сторон", сказал представитель Пентагона.