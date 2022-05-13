Резников обсудил с главой Пентагона ситуацию на востоке Украины и помощь в области безопасности

В пресс-релизе указано, что Резников и Остин созвонились, чтобы "обсудить ситуацию на востоке Украины и предоставить обновленную информацию об усилиях США и международного сообщества по оказанию помощи в области безопасности".
"Лидеры обменялись мнениями о предстоящем виртуальном совещании контактной группы по вопросам обороны Украины, основанной 26 апреля в Рамштайне (Германия) на встрече, в которой приняли участие более 40 министров обороны, чтобы удовлетворить потребности Украины. Министр Остин подчеркнул неизменную приверженность США вопросу укрепления способности Украины противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.
Остин и Резников договорились о поддержании постоянных контактов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.
Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил Остин 26 апреля.