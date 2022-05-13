Резников обсудил с главой Пентагона ситуацию на востоке Украины и помощь в области безопасности

В пресс-релизе указано, что Резников и Остин созвонились, чтобы "обсудить ситуацию на востоке Украины и предоставить обновленную информацию об усилиях США и международного сообщества по оказанию помощи в области безопасности".

"Лидеры обменялись мнениями о предстоящем виртуальном совещании контактной группы по вопросам обороны Украины, основанной 26 апреля в Рамштайне (Германия) на встрече, в которой приняли участие более 40 министров обороны, чтобы удовлетворить потребности Украины. Министр Остин подчеркнул неизменную приверженность США вопросу укрепления способности Украины противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.

Остин и Резников договорились о поддержании постоянных контактов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)