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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с главой Пентагона ситуацию на востоке Украины и помощь в области безопасности

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Остин поговорил с Резниковым
Остин поговорил с Резниковым
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин 12 мая провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В пресс-релизе указано, что Резников и Остин созвонились, чтобы "обсудить ситуацию на востоке Украины и предоставить обновленную информацию об усилиях США и международного сообщества по оказанию помощи в области безопасности".

"Лидеры обменялись мнениями о предстоящем виртуальном совещании контактной группы по вопросам обороны Украины, основанной 26 апреля в Рамштайне (Германия) на встрече, в которой приняли участие более 40 министров обороны, чтобы удовлетворить потребности Украины. Министр Остин подчеркнул неизменную приверженность США вопросу укрепления способности Украины противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.

Остин и Резников договорились о поддержании постоянных контактов.

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Контекст:

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине. 

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил Остин 26 апреля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, Ллойд Остин
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