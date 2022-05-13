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Евросоюз выделит Украине дополнительные €500 млн военной помощи – Боррель

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Общая сумма военной помощи ЕС Украине составит &euro;2 млрд, отметил Боррель
Общая сумма военной помощи ЕС Украине составит €2 млрд, отметил Боррель
Фото: EPA

Европейский союз предоставит Украине дополнительные €500 млн в качестве военной помощи.

Об этом 13 мая в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Таким образом, учитывая новый транш, общая сумма военной помощи ЕС Украине составит €2 млрд, отметил европейский дипломат.

Боррель сказал, что военная поддержка ЕС, предоставленная Киеву, будет направлена на закупку тяжелого вооружения, в частности – танков и артиллерии.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 пообещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш военной помощи Украине в €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля (на пятый день масштабного вторжения РФ в Украину) и 23 марта.

Теги: Украина, оружие, Большая семерка, вооружение, военная помощь, артиллерия, вторжение, Европейский союз, война России против Украины, транш, дипломаты, Жозеп Боррель, ЕС
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