Евросоюз выделит Украине дополнительные €500 млн военной помощи – Боррель

Об этом 13 мая в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Таким образом, учитывая новый транш, общая сумма военной помощи ЕС Украине составит €2 млрд, отметил европейский дипломат.

Боррель сказал, что военная поддержка ЕС, предоставленная Киеву, будет направлена на закупку тяжелого вооружения, в частности – танков и артиллерии.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 пообещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.

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