Медведев пригрозил, что "накачивание" странами НАТО Украины оружием может перерасти в ядерную войну

Об этом 12 мая в Telegram сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что "в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом".
В связи с этим Медведев подчеркнул, что "накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники", а также "отправка наемников" и проведение учений стран Альянса у границ РФ "повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией".
"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", – пригрозил Медведев.
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции за угрозы применения ядерного оружия.