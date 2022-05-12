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Медведев пригрозил, что "накачивание" странами НАТО Украины оружием может перерасти в ядерную войну

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Ядерная война будет "катастрофическим для всех сценарием", предупредил Медведев
Ядерная война будет "катастрофическим для всех сценарием", предупредил Медведев
Фото: EPA

Поставки оружия Киеву странами НАТО повышают риск перехода войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, – в полноценную ядерную войну.

Об этом 12 мая в Telegram сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом".

В связи с этим Медведев подчеркнул, что "накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники", а также "отправка наемников" и проведение учений стран Альянса у границ РФ "повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией".

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", – пригрозил Медведев.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции за угрозы применения ядерного оружия.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО, оружие, ядерное оружие, вооружение, агрессия, катастрофа, угрозы, помощь, военные учения, вторжение, Совет безопасности РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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