Медведев пригрозил, что "накачивание" странами НАТО Украины оружием может перерасти в ядерную войну

Ядерная война будет "катастрофическим для всех сценарием", предупредил Медведев Фото: EPA

Об этом 12 мая в Telegram сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом".

В связи с этим Медведев подчеркнул, что "накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники", а также "отправка наемников" и проведение учений стран Альянса у границ РФ "повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией".

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", – пригрозил Медведев.