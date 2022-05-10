Кулеба: Нет ни одного международного документа, где говорилось бы, что передача оружия или введение санкций – это участие в войне

Министр подчеркнул, что если наступление президента РФ Владимира Путина не будет остановлено, он превратит Украину в форпост для дальнейшего наступления и атаки на Европу.
"Украина ведет себя в этой ситуации очень честно. Мы не втягиваем ни одну другую страну Европы в войну, мы не просим прислать сюда своих солдат и воевать за нас. Мы проливаем свою кровь за нашу землю, но также за будущую безопасность и экономическое процветание Европы", – сказал Кулеба.
Ввиду этого, отметил он, украинские власти ожидают, что европейские страны продолжат предоставлять Украине всю необходимую помощь в виде оружия, санкций, экономической поддержки.
"Нет ни одного международного документа или учебника по истории войн, где говорилось бы, что передача оружия или введение санкций – это участие в войне или приводит к вовлечению в войну. Те, кто утверждают противоположное, на самом деле просто распространяют российские нарративы президента Путина, которому безусловно выгодно, чтобы Украина осталась один на один, чтобы он мог убить тут миллионы людей и организовать тут еще несколько Буч", – подчеркнул Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружие столько, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.