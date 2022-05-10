Кулеба: Нет ни одного международного документа, где говорилось бы, что передача оружия или введение санкций – это участие в войне

Кулеба: Украина ведет себя в этой ситуации очень честно. Мы не втягиваем ни одну другую страну Европы в войну Фото: EPA

Министр подчеркнул, что если наступление президента РФ Владимира Путина не будет остановлено, он превратит Украину в форпост для дальнейшего наступления и атаки на Европу.

"Украина ведет себя в этой ситуации очень честно. Мы не втягиваем ни одну другую страну Европы в войну, мы не просим прислать сюда своих солдат и воевать за нас. Мы проливаем свою кровь за нашу землю, но также за будущую безопасность и экономическое процветание Европы", – сказал Кулеба.

Ввиду этого, отметил он, украинские власти ожидают, что европейские страны продолжат предоставлять Украине всю необходимую помощь в виде оружия, санкций, экономической поддержки.

"Нет ни одного международного документа или учебника по истории войн, где говорилось бы, что передача оружия или введение санкций – это участие в войне или приводит к вовлечению в войну. Те, кто утверждают противоположное, на самом деле просто распространяют российские нарративы президента Путина, которому безусловно выгодно, чтобы Украина осталась один на один, чтобы он мог убить тут миллионы людей и организовать тут еще несколько Буч", – подчеркнул Кулеба.

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