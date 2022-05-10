Резников обсудил с главой Пентагона предоставление оружия Украине

Разговор был посвящен "растущим потребностям Украины на поле боя".

"Секретарь Остин подчеркнул заявление президента от 6 мая о выделении $150 млн в рамках президентских полномочий для обеспечения Вооруженных сил Украины артиллерией, противоартиллерийскими радарами и средствами радиоэлектронного подавления", – говорится в сообщении.

Резников рассказал Остину о ситуации на востоке Украины.

"Cекретарь Остин подчеркнул нашу неизменную приверженность укреплению способности Украины противостоять российской агрессии и проинформировал министра Резникова о нашей постоянной координации с союзниками и партнерами усилий по оказанию помощи в области безопасности", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)