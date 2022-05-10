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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с главой Пентагона предоставление оружия Украине

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Резников рассказал Остину о ситуации на Востоке Украины
Резников рассказал Остину о ситуации на Востоке Украины
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 мая провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Разговор был посвящен "растущим потребностям Украины на поле боя".

"Секретарь Остин подчеркнул заявление президента от 6 мая о выделении $150 млн в рамках президентских полномочий для обеспечения Вооруженных сил Украины артиллерией, противоартиллерийскими радарами и средствами радиоэлектронного подавления", – говорится в сообщении.

Резников рассказал Остину о ситуации на востоке Украины.

"Cекретарь Остин подчеркнул нашу неизменную приверженность укреплению способности Украины противостоять российской агрессии и проинформировал министра Резникова о нашей постоянной координации с союзниками и партнерами усилий по оказанию помощи в области безопасности", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он тогда рассказывал, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд. 

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.  9 мая Байден призвал Конгресс принять этот закон как можно скорее, "в течение нескольких дней".

Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизеПолное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, Ллойд Остин
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