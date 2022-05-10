Резников обсудил с главой Пентагона предоставление оружия Украине

Разговор был посвящен "растущим потребностям Украины на поле боя".
"Секретарь Остин подчеркнул заявление президента от 6 мая о выделении $150 млн в рамках президентских полномочий для обеспечения Вооруженных сил Украины артиллерией, противоартиллерийскими радарами и средствами радиоэлектронного подавления", – говорится в сообщении.
Резников рассказал Остину о ситуации на востоке Украины.
"Cекретарь Остин подчеркнул нашу неизменную приверженность укреплению способности Украины противостоять российской агрессии и проинформировал министра Резникова о нашей постоянной координации с союзниками и партнерами усилий по оказанию помощи в области безопасности", – сообщили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он тогда рассказывал, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.
28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден. 9 мая Байден призвал Конгресс принять этот закон как можно скорее, "в течение нескольких дней".
Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе. Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.