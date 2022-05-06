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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и США не подтвердили, что российский фрегат "Адмирал Макаров" был поражен украинской ракетой

Украина и США не подтвердили, что российский фрегат "Адмирал Макаров" был поражен украинской ракетой / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Официальные лица Украины и США не подтвердили информацию, что Вооруженные силы Украины подбили фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров".

Впервые об этом 6 мая сообщили одесское издание "Думская" и народный депутата от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По их данным, фрегат, который находился вблизи острова Змеиный в Черном море, был поражен ракетой "Нептун", после чего на нем вспыхнул пожар.

Позже в оперативном командовании "Юг" сказали "Думской", что у них нет информации о повреждении "Адмирала Макарова".

Вечером руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко, не упоминая фрегат, призвал доверять только официальным источникам.

"Относительно разной информации, которая сегодня распространяется в интернете... Прошу доверять только официальным сообщением соответствующих военных командований", – заявил он в опубликованном в Telegram видеообращении. 

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин LIVE" тоже не подтвердил информацию о поражении "Адмирала Макарова".

"Никто его не подбивал. Проверенной информации нет. Есть очень много сообщений. Но я сто раз напоминал: крайние три-четыре недели характер информационной войны радикально изменился. Нам забрасывают очень много "переможної" информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в  большую "переможну" лужу. Причем почтенные западные агентства, – сказал Арестович. – На данный момент достоверной информации, что кого-то подбили или не подбили, у украинских официальных властей нет. Она продолжает уточняться". 

Он отметил, что "вполне может оказаться, что никого не потопили и не подбили". 

"А может, утопили и подбили. Посмотрим. Хотя утопили вряд ли, подбили может быть", – сказал Арестович.

Фейгин уточнил, стреляли ли ВСУ по фрегату.

"Это такая информация, которую мы не можем сказать. Государственная тайна", – ответил Арестович.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге сказал, что США не располагают информацией о поражении фрегата. Его ответ процитировал в Twitter корреспондент журнала Foreign Policy Джек Детч. 

"У США нет информации, подтверждающей удар Украины по российскому фрегату "Адмирал Макаров". Мы наблюдали за этим весь день", – сказал Кирби. 

По данным платформы Liveuamap, сегодня сервис Flightradar24 зафиксировал четыре летательных аппарата – разведчика стран НАТО над Черным морем: разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon (США), беспилотник RQ-4 Global Hawk (США), патрульный самолет ATR 72-600 TMPA (Турция) и разведывательный самолет Boeing RC-135W (Великобритания). 

Нидерландский журналист Ханс де Врей, который специализируется на теме обороны, написал в Twitter, что расположение беспилотника RQ-4 Global Hawk было идеальным, чтобы наблюдать за районом, где мог находиться фрегат.  

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данные о поражении российского корабля. Он сказал радиостанции "Говорит Москва", что в Кремле "не располагают такой информацией". 

Издание Forbes отметило, что после потопления Украиной флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера "Москва" – у РФ осталось всего три крупных корабля, лучшим из которых является "Адмирал Макаров". 

Новость дополняется. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Пентагон, Черное море, Черноморский флот РФ, Дмитрий Песков, Алексей Гончаренко, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, Нептун, остров Змеиный, Максим Марченко
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