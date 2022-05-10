Зеленский попросил Словакию поддержать Украину авиацией

"Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолетах", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинскую землю "есть кому защищать".

"А вот в небе мы нуждаемся в большей поддержке. В том числе и вашей", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)