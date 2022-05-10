Зеленский попросил Словакию поддержать Украину авиацией

"Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолетах", – сказал Зеленский.
Он отметил, что украинскую землю "есть кому защищать".
"А вот в небе мы нуждаемся в большей поддержке. В том числе и вашей", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Во время встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером 8 апреля Зеленский говорил, что Словакия поддерживает Украину "не только на словах, но и реально помогая оружием", – сказал президент. Он не стал рассказывать детали, но известно, что в апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
В мае министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что в этой стране будут ремонтировать украинскую военную технику.