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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чехия оказалась очень активной. Нидерланды за нас рвут". В окружении Зеленского рассказали о помощи партнеров

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Военную помощь Украине предоставляют десятки стран (на фото процесс загрузки снарядов к американским гаубицам, предназначенных для Украины)
Военную помощь Украине предоставляют десятки стран (на фото – процесс загрузки снарядов к американским гаубицам, предназначенных для Украины)
Фото: Department of Defense / Twitter

Поставки оборонной помощи Украине – это вопрос, который иллюстрирует, как изменились отношения Украины с Западом за время полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет "Украинская правда" в своей статье о договоренностях Украины и Запада, которая вышла 12 мая.

По данным собеседников издания в окружении президента Украины Владимира Зеленского, есть топ-10 стран, которые помогают Украине "очень круто".

"Там есть очевидные страны типа Эстонии или Польши, которые всегда понимали, что такое [президент РФ Владимир] Путин. Но есть и Чехия, которая оказалась очень активной. Нидерланды за нас рвут. Канада. Штаты дают в деньгах больше помощи, но, конечно, драйвером всего является Британия. Штаты часто дают больше, только чтобы не отставать от Лондона", – рассказал неназванный источник журналистов.

Издание пишет, что помогать Украине стало "модно и обязательно", а общества западных стран давят в этом на политиков.

"Теперь, чтобы вы понимали, наши западные партнеры начинают сами анонсировать, что они еще поставят Украине", – добавил собеседник СМИ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Чехия, Польша, Канада, Нидерланды, вооружение, военная помощь, помощь, война России против Украины
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