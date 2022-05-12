"Чехия оказалась очень активной. Нидерланды за нас рвут". В окружении Зеленского рассказали о помощи партнеров

Военную помощь Украине предоставляют десятки стран (на фото – процесс загрузки снарядов к американским гаубицам, предназначенных для Украины) Фото: Department of Defense / Twitter

По данным собеседников издания в окружении президента Украины Владимира Зеленского, есть топ-10 стран, которые помогают Украине "очень круто".

"Там есть очевидные страны типа Эстонии или Польши, которые всегда понимали, что такое [президент РФ Владимир] Путин. Но есть и Чехия, которая оказалась очень активной. Нидерланды за нас рвут. Канада. Штаты дают в деньгах больше помощи, но, конечно, драйвером всего является Британия. Штаты часто дают больше, только чтобы не отставать от Лондона", – рассказал неназванный источник журналистов.

Издание пишет, что помогать Украине стало "модно и обязательно", а общества западных стран давят в этом на политиков.

"Теперь, чтобы вы понимали, наши западные партнеры начинают сами анонсировать, что они еще поставят Украине", – добавил собеседник СМИ.

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