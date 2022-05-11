В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством – спонсором терроризма

Есть только четыре страны, имеющие признание государства-спонсора терроризма – Куба, Сирия, Иран и Северная Корея, отметил сенатор США Грэм Фото: depositphotos.com

Текст резолюции опубликован на сайте Сената США

Как подчеркивается в документе, основанием такого определения, среди прочего, являются такие факты:

по указанию президента РФ Владимира Путина правительство России продолжает внедрять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран;

с 2014 года правительство России поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины в регионе Донбасса;

РФ распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;

в феврале 2022 года более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;

14 марта действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры являются "государственным терроризмом";

17 марта президент Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, "несомненно, россияне терроризируют народ Украины";

по приказу Путина Россия продолжает совершать военные преступления, приказывая и давая разрешение атаковать мирные центры в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к несметному количеству смертей гражданских мужчин, женщин и детей;

военнослужащие РФ совершили бесчисленное количество убийств невинных граждан и пытались спрятать свои зверства в массовых могилах по всей Украине.

"Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", – заявил во время презентации резолюции сенатор Грэм, его цитирует "Голос Америки".

СМИ отмечает, что резолюцию о признание РФ государством – спонсором терроризма планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.

"Это было бы сильнейшим сигналом, что Путина как лидера России уже не считают легитимным", – пояснил сенатор Грэм.

"Государства – спонсоры терроризма" подпадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также под различные финансовые и другие ограничения, указывает "Голос Америки".

Кроме того, предусмотрены дополнительные санкции относительно лиц и стран, которые сотрудничают с "государствами – спонсорами терроризма".