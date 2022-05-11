ГОРДОН
 
 
МИР

В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством – спонсором терроризма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Есть только четыре страны, имеющие признание государства-спонсора терроризма Куба, Сирия, Иран и Северная Корея, отметил сенатор США Грэм
Есть только четыре страны, имеющие признание государства-спонсора терроризма – Куба, Сирия, Иран и Северная Корея, отметил сенатор США Грэм
Фото: depositphotos.com

В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством – спонсором терроризма, ее соавторами являются представитель Демократической партии сенатор Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Текст резолюции опубликован на сайте Сената США

Как подчеркивается в документе, основанием такого определения, среди прочего, являются такие факты:

  • по указанию президента РФ Владимира Путина правительство России продолжает внедрять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран;
  • с 2014 года правительство России поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины в регионе Донбасса;
  • РФ распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;
  • в феврале 2022 года более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;
  • 14 марта действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры являются "государственным терроризмом";
  • 17 марта президент Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;
  • 27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, "несомненно, россияне терроризируют народ Украины";
  • по приказу Путина Россия продолжает совершать военные преступления, приказывая и давая разрешение атаковать мирные центры в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к несметному количеству смертей гражданских мужчин, женщин и детей;
  • военнослужащие РФ совершили бесчисленное количество убийств невинных граждан и пытались спрятать свои зверства в массовых могилах по всей Украине.

"Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", – заявил во время презентации резолюции сенатор Грэм, его цитирует "Голос Америки".

СМИ отмечает, что резолюцию о признание РФ государством – спонсором терроризма планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.

"Это было бы сильнейшим сигналом, что Путина как лидера России уже не считают легитимным", – пояснил сенатор Грэм.

"Государства – спонсоры терроризма" подпадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также под различные финансовые и другие ограничения, указывает "Голос Америки".

Кроме того, предусмотрены дополнительные санкции относительно лиц и стран, которые сотрудничают с "государствами – спонсорами терроризма".

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.

10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, терроризм, санкции, убийство, агрессия, геноцид, сепаратисты, запрет, наемники, вторжение, Линдси Грэм, Сенат США, законодательство, преступление, война России против Украины, Вагнер, президент, правительство РФ, ограничения, сенатор, насилие, признание, Ричард Блюменталь, ЧВК, Збигнев Рау
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
  "Зал слушал стоя". Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" в Турине. Видео
  "Зал слушал стоя". Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" в Турине. Видео
"Кто-то может их различить?", "Угадай, кто из них кто". После встречи в Одессе в сети обсуждают сходство ровесников Шмыгаля и Мишеля
"Кто-то может их различить?", "Угадай, кто из них кто". После встречи в Одессе в сети обсуждают сходство ровесников Шмыгаля и Мишеля
"Евровидение 2022". Украинский ведущий будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
"Евровидение 2022". Украинский ведущий будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (226711)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (69616)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (60789)
4
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (59922)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (40544)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (38366)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (29764)
8
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (23915)
 
 
 
 