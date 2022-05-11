В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством – спонсором терроризма

Текст резолюции опубликован на сайте Сената США
Как подчеркивается в документе, основанием такого определения, среди прочего, являются такие факты:
"Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", – заявил во время презентации резолюции сенатор Грэм, его цитирует "Голос Америки".
СМИ отмечает, что резолюцию о признание РФ государством – спонсором терроризма планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.
"Это было бы сильнейшим сигналом, что Путина как лидера России уже не считают легитимным", – пояснил сенатор Грэм.
"Государства – спонсоры терроризма" подпадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также под различные финансовые и другие ограничения, указывает "Голос Америки".
Кроме того, предусмотрены дополнительные санкции относительно лиц и стран, которые сотрудничают с "государствами – спонсорами терроризма".
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.
Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.
10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.