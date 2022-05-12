ГБР объявило о подозрении в госизмене главе районного суда Харьковской области

Следователи ГБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом, говорится в сообщении.

Подозреваемая пыталась собрать "команду единомышленников", чтобы возобновить судопроизводство по российскому законодательству. ГБР пришло к выводу, что она активно призывала подчиненных изменить украинской присяге и переходить под юрисдикцию России.

Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram, что речь идет о председателе Волчанского районного суда. На собрании коллектива она подчеркивала, что от представителей оккупационных властей РФ можно будет получить денежную помощь в сумме 10 тыс. российских рублей. Кроме того, подозреваемая отмечала, что российские военные готовы сотрудничать и не представляют никакой угрозы.

По информации "Общественное. Харьков", речь идет об Ирине Уханевой, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на сессии областного совета 9 мая анонсировал объявление ей подозрения. В 2018 году Высший совет правосудия уже временно отстранял ее от работы на время расследования подозрения в незаконном преследовании активистов Евромайдана.

Максимальное наказание по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения, – пожизненное заключение с конфискацией имущества.