ГБР объявило о подозрении в госизмене главе районного суда Харьковской области

Следователи ГБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом, говорится в сообщении.
Подозреваемая пыталась собрать "команду единомышленников", чтобы возобновить судопроизводство по российскому законодательству. ГБР пришло к выводу, что она активно призывала подчиненных изменить украинской присяге и переходить под юрисдикцию России.
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram, что речь идет о председателе Волчанского районного суда. На собрании коллектива она подчеркивала, что от представителей оккупационных властей РФ можно будет получить денежную помощь в сумме 10 тыс. российских рублей. Кроме того, подозреваемая отмечала, что российские военные готовы сотрудничать и не представляют никакой угрозы.
По информации "Общественное. Харьков", речь идет об Ирине Уханевой, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на сессии областного совета 9 мая анонсировал объявление ей подозрения. В 2018 году Высший совет правосудия уже временно отстранял ее от работы на время расследования подозрения в незаконном преследовании активистов Евромайдана.
Максимальное наказание по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения, – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Северо-восточная часть Харьковской области, в том числе город Волчанск, оккупирована с 24 февраля. Правоохранительные органы ведут работу по выявлению жителей, которые перешли на сторону врага.
7 мая СБУ сообщила о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Харьковской области Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой. Председатель областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что согласно материалам следствия, "сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем".
22 апреля областная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене мэру города Балаклея Харьковской области Ивану Столбовому. После того, как войска РФ вошли в город, он "принял решение перейти на сторону врага путем предоставления добровольного согласия на выполнение полномочий городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.