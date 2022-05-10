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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР передало в суд дело по обвинению Кивы в госизмене и пропаганде войны. Он объявлен в розыск

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Киве грозит тюрьма сроком до 15 лет с конфискацией имущества
Киве грозит тюрьма сроком до 15 лет с конфискацией имущества
Фото: zagittya.com.ua

Государственное бюро расследований 10 мая направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы в связи с его антиукраинскими действиями. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность [Украины], призывах к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики", – напомнили в ГБР. 

Следователи установили, в частности, что бывший депутат, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении.

"Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", – подчеркивается в сообщении.

В ГБР напоминают, что ранее следственный судья разрешил проведение специального (заочного) досудебного расследования. По инициативе следователей ГБР Кива объявлен в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.

1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Госбюро расследований заявляло о намерении объявить его в международный розыск.

15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.

В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.

Теги: розыск, расследование, госизмена, Илья Кива, Государственное бюро расследований, обвинение, обвинительный акт, суд, ГБР
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