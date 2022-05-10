ГБР передало в суд дело по обвинению Кивы в госизмене и пропаганде войны. Он объявлен в розыск

Киве грозит тюрьма сроком до 15 лет с конфискацией имущества Фото: zagittya.com.ua

"Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность [Украины], призывах к захвату государственной власти и распространении коммунистической символики", – напомнили в ГБР.

Следователи установили, в частности, что бывший депутат, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении.

"Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", – подчеркивается в сообщении.

В ГБР напоминают, что ранее следственный судья разрешил проведение специального (заочного) досудебного расследования. По инициативе следователей ГБР Кива объявлен в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.