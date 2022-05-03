Труханов: Кива в моей вышиванке разгуливал по Одессе, о ценностях рассказывал. Где он сейчас, этот "патриот"?

"Приехал как-то в Одессу Илья Кива, это был канун Дня вышиванки. Мы с ним встретились, и он в мэрии на таком искреннем украинском языке пригласил меня на праздник: "Наденем вышиванки с вами, пойдем споем". Я объяснил, что у меня утром – как у мэра города – официальные встречи, я должен соблюдать дресс-код. Освобожусь – и да, с удовольствием буду гулять по городу в вышиванке", – сказал Труханов.
По его словам, Кива пожаловался, что у него нет вышиванки, а магазины уже закрыты.
"Говорю: "Без проблем, я тебе что-нибудь из своего одолжу. Тебе какого цвета, рукав короткий или длинный?" Он очень удивился, что они у меня есть. Собственные. Да еще и на выбор. Я, если честно, не очень-то удивление понял. Но не важно. В общем, Кива надел вышиванку и разгуливал здесь по Одессе. Где он сейчас, этот "патриот"? Бегал по городу, о ценностях рассказывал! Где он – и где Труханов? Может, не по тем критериям оцениваем и ярлыки цепляем?" – отметил мэр.
24 февраля – в день полномасштабного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".
Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном полномасштабному вторжению России в Украину.
1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.
10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.
15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из бизнес-партнеров политика оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.
2 мая в ГБР сообщили о задержании доверенных лиц Кивы, которые готовили провокации с привлечением титушек в Одесской области.