Труханов: Кива в моей вышиванке разгуливал по Одессе, о ценностях рассказывал. Где он сейчас, этот "патриот"?

Труханов: Может, не по тем критериям оцениваем и ярлыки цепляем? Фото: Геннадий Труханов / Facebook

"Приехал как-то в Одессу Илья Кива, это был канун Дня вышиванки. Мы с ним встретились, и он в мэрии на таком искреннем украинском языке пригласил меня на праздник: "Наденем вышиванки с вами, пойдем споем". Я объяснил, что у меня утром – как у мэра города – официальные встречи, я должен соблюдать дресс-код. Освобожусь – и да, с удовольствием буду гулять по городу в вышиванке", – сказал Труханов.

По его словам, Кива пожаловался, что у него нет вышиванки, а магазины уже закрыты.

"Говорю: "Без проблем, я тебе что-нибудь из своего одолжу. Тебе какого цвета, рукав короткий или длинный?" Он очень удивился, что они у меня есть. Собственные. Да еще и на выбор. Я, если честно, не очень-то удивление понял. Но не важно. В общем, Кива надел вышиванку и разгуливал здесь по Одессе. Где он сейчас, этот "патриот"? Бегал по городу, о ценностях рассказывал! Где он – и где Труханов? Может, не по тем критериям оцениваем и ярлыки цепляем?" – отметил мэр.